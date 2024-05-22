Erdoğan, 1990 tarihli ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nü yürürlükten kaldırdı

1990 tarihli 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Erdoğan, 1990 tarihli ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nü yürürlükten kaldırdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1990 tarihli ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nü yürürlükten kaldırdı. Bunun yerine ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’ yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla seferberlik ve savaş haline ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’ getirildi.

Erdoğan, 1990 tarihli ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nü yürürlükten kaldırdı - Resim : 1

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
Son Güncelleme:
Finali yaklaşan inci Taneleri dizisinde yaşanacaklar önceden sızdı! Seyirciler ters köşe Finali yaklaşan inci Taneleri dizisinde yaşanacaklar önceden sızdı! Seyirciler ters köşe
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Bir komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
ATV'de final krizi! Bir dizinin daha ipi çekildi ve apar topar final yapıyor ATV'de final krizi! Bir dizinin daha ipi çekildi ve apar topar final yapıyor
HSK, 1044 hakim ve savcı adayının atamasını yaptı HSK, 1044 hakim ve savcı adayının atamasını yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Savunma Konseyi Toplantısı'nda fenalaşan İtalya Savunma Bakanı Crosetto hastaneye kaldırıldı Savunma Konseyi Toplantısı'nda fenalaşan bakan hastaneye kaldırıldı
MEB, YKS için Türkiye genelinde online deneme sınavı yapacak MEB, YKS için online deneme yapacak
HSK, 1044 hakim ve savcı adayının atamasını yaptı HSK, 1044 hakim ve savcı adayının atamasını yaptı
Valilik duyurdu, Adana'da yasaklandı: Para cezası uygulanacak! Valilik duyurdu, Adana'da yasaklandı
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Sis, pus, kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor! Sis, pus, kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor!