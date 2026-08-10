Beşikçioğlu’nun Ardından Etimesgut’ta Yeni Dönem! Başkanvekili Belli Oldu

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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından belediye meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere toplandı.

İLK ÜÇ TURDA SONUÇ ÇIKMADI

46 üyeli Etimesgut Belediye Meclisi'ndeki seçimde Cumhur İttifakı herhangi bir aday çıkarmadı. Başkanvekilliği için CHP’den Seda Dilber, YENİ Parti’den ise Memet Özdemir yarıştı. Toplam 41 meclis üyesinin oy kullandığı ilk iki turda Özdemir 18, Dilber ise 11 oy aldı. Boş ve geçersiz oyların toplamının 12 olması nedeniyle iki aday da gerekli çoğunluğa ulaşamadı. Mecliste AK Parti ve MHP'li üyelerden oluşan Cumhur İttifakı grubunun 12 üyeye sahip olması dikkat çekti. Üçüncü turda ise tablo değişti. Bu turda adayların 24 oy alması gerekiyordu. Özdemir’in oyları 19’a, Dilber’in oyları ise 22’ye yükseldi. Gerekli çoğunluğa ulaşılamaması üzerine seçim dördüncü tura kaldı.

DENGELER DÖRDÜNCÜ TURDA DEĞİŞTİ

Dördüncü turda kullanılan 41 oyun 40’ı geçerli sayıldı. Oy dağılımında Cumhur İttifakı üyelerinin tercihleri belirleyici oldu. CHP’li Seda Dilber 21 oy alarak Etimesgut Belediye Başkanvekili seçilirken, YENİ Parti adayı Memet Özdemir 19 oyda kaldı. Beşikçioğlu’nun tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasıyla boşalan başkanlık makamına vekalet edecek isim böylece belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi