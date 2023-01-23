En borçlu belediyeden piknik masası ve banka 23 milyon lira

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre borçlu belediyeler listesinde hemen her yıl zirvede yer alan ve fahiş harcamaları ile gündeme gelen AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yüksek maliyetli yeni bir harcamaya daha imza attı. AKP’li Tahir Büyükakın başkanlığındaki belediye, kentteki parklara kurulması amacıyla milyonlarca liralık piknik masası ve bank temin etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Aralık’ta iki farklı ihale düzenledi. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ihalelerin konusu ise “İroko klasik bank alımı” ve “Çam piknik masası alımı” oldu.

23,6 MİLYON TL’LİK ANLAŞMA

İhalelerden ilki olan, “İroko klasik bank alımı” ihalesinin sözleşmesi 18 Ocak’ta imzalandı. Belediye ile Güneşler Park isimli şirket arasında imzalanan ihale sözleşmesinin bedeli 6 milyon 185 bin 250 TL ile ifade edildi. İhale kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalarında kullanılması amacıyla 2 bin 250 adet bank alınacağı bildirildi. AKP’li belediye, çam piknik masası alınmasına yönelik ihaleyi de 18 Ocak’ta sonuçlandırdı. Bu ihalede de yine Güneşler Park isimli şirket ile anlaşıldı. Şirket ile belediye arasında imzalanan sözleşmenin bedeli kayıtlara, 17 milyon 484 bin TL olarak geçti. İhale kapsamında 4 bin adet çam piknik masası alınacağı belirtildi. Belediyenin 18 Ocak’ta sonuçlandırdığı iki ihale ile harcadığı para 23 milyon 669 bin 250 TL olarak kaydedildi.

BORÇLAR HARCAMAYA ENGEL OLMADI

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerin Hazine borçlarına göre sıralandığı listede hemen her yıl ilk sırada yer alıyor. Belediyenin Hazine borcu toplamı 2 milyar TL’yi aşıyor. Rekor borca karşın belediye, sık sık yüksek harcamaları ile gündeme geliyor.