En aktif faylardan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de bilindiği gibi; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 adet büyük fay hattı yer almaktadır. İşte Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan il ve ilçeler listesi ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda yaşanmış depremler...
Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyadaki en aktif fay hatlarından biridir. Kahramanmaraş'ta ve Hatay'da yaşanan deprem felakatinin arından, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinden yer alan iller ve ilçeler gündeme geldi. MTA ile yenilenmiş Diri Fay Haritası'na göre Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunmaktadır. Peki, "Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?" İşte Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yaşanmış depremler...
KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEDİR?
Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.
KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.
VAN GÖLÜ'NDEN SAROS KÖRFEZİ'NE TÜM KUZEY ANADOLU'YA UZANIR
KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır.
Fayın bazı kısımları depremler sırasında 0,5-1,5 m düşey, 1,5-4,3 m yatay atımlar yapmıştır. Genç Kuvaterner zamanından itibaren 800–1000 m yatay atım yaptığı ötelenen genç vadi yataklarından tespit edilmiştir.