Emlak İlanlarında Yeni Dönem! Bunu Yapmayan İlan Veremeyecek

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan değişiklikle, ilan platformlarına getirilen, ilan verenin kimlik bilgilerini ve ilan verme yetkisini doğrulama yükümlülüğü kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), İzmir Ticaret Odasında anlatıldı.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) Bilgilendirme Toplantısı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen’in açılış konuşmasıyla başladı. 49. Gayrimenkul Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Gülçin Okay’ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi Başkanı Erdem Karaman, Ticaret Uzmanı Sevil Özakca, Sahibinden.com Mevzuat ve Rekabet Uyum Başkanı Derya Genç ile Emlakjet Müşteri Deneyimi Direktörü Cansu Demir birer konuşma gerçekleştirdi.

Toplantıya, İzmir Ticaret İl Müdürü M. Çağrı Ergünen, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Adnan Bozbay, Dilek Katal ve Dilek Güleroğlu, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Koordinasyon Müdürü Hatice Çeliker, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Koordinasyon Müdürlüğü Bölüm Şefi Cansın Özer, 49. Gayrimenkul Grubu Meslek Komitesi Üyesi Mesut Yılmaz Gazioğlu, Sahibinden.com İzmir Bölge Müdürü Murat Siper, Emlakjet Bölge Müdürü Pınar Akın katıldı.

SEKTÖRÜN SORU İŞARETLERİ GİDERİLECEK

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen, toplantının Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Uygulaması hakkındaki yeni gelişmeler ve uygulamadaki işleyişin öğrenilmesinin yanı sıra sektörün geleceğine dair önemli gelişmeleri de öğrenme ve ilgili soruları doğrudan aktarma fırsatı sunduğunu dile getirdi.

"EİDS YAKINDA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK"

T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi Başkanı Erdem Karaman, kimliği belli olmayan ilan portalları üyelikleri, manipülatif fiyat artışları, sahte ilanlar, tüketici mağduriyeti, ilanlardaki bilgi kirliliği gibi sorunların çözülmesi amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sisteminin oluşturulduğunu belirtti. Teknik çalışmaların tamamlanmasının devamında EİDS’yi yakın zamanda uygulamaya geçirmeyi planladıklarını ifade eden Karaman, toplantının sistemi geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Sunumunda 31 Ağustos 2023 tarihli taşınmaz ticaretine dair mevzuat değişikliğine dair bilgiler veren T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Sevil Özakca, bu kapsamda; düzenlemenin gerekçesi olan ilan verme sürecinde yaşanılan sorunlar ve mevzuat değişikliği ile gelen süreç içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kasım 2023’te kimlik ve yetki doğrulamalarıyla ilgili düzenlemenin sektör hayatına girdiğini ve ilk uyum gösteren platformun Sahibinden.com olduğunu ifade eden Sahibinden.com Mevzuat ve Rekabet Uyum Başkanı Derya Genç, bu konuda Ticaret Bakanlığından beklentilerinin, her mecraya aynı düzenlemelerin uygulanması yönünde olduğunu belirtti. Genç, ayrıca, EİDS uygulaması için bir pilot süreç belirlenerek ortaya çıkabilecek sorunların kayıt altına alınması ve çözüme yönelik sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunulması yönünde beklentileri olduğunu dile getirdi.

Emlakjet Müşteri Deneyimi Direktörü Cansu Demir ise, Elektronik İlan Doğrulama Sistemine ilan girişi ve sistemin aktif ilan, pasif ilan ve süresi dolan ilan panellerine ilişkin bilgiler verdi. Ayrıca taşınmaz sahiplerinin, e-devlet üzerinden ilan izni vermesine ilişkin basın bülteni, haber ve kamu spotları, TV ve dijital mecralarda yayın yapılması gerekliliğine dair görüşünü dile getirdi. Konuşmaların ardından yetkililer katılımcıların sorularını yanıtladı.

EİDS HAKKINDA

1 Kasım 2023’te hayata geçirilen EİDS’nin ilk aşaması olan kimlik doğrulama uygulamasında, ilan sitelerinde ilan vermek isteyen herkesin E-Devlet Kapısı üzerinden kimlik bilgileri doğrulanıyor. Böylece, kimlik bilgileri doğrulanmayan kişiler, ilan platformlarında ilan girişi yapamıyor.

İkinci aşama olan yetki doğrulama uygulaması ise yakında devreye alınıyor. Yetki doğrulaması uygulaması ile ilan platformlarındaki emlak ilanları sadece taşınmazın sahibi, taşınmaz sahibinin 2. dereceye kadar kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince EİDS üzerinden yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmelerince verilebilecek.

EİDS ile birlikte ilan platformlarında yer alan sahte ve aldatıcı ilanların ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA