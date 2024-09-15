Emekliler Tepki Göstermişti: Huzurevi Zamları Geri mi Çekilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın huzurevi ücretlerine yaptığı yüzde 400’e yakın zam büyük tepki geçti.

Emeklilerin öfkesinin Bakanlık üzerinde etkili olduğu ve zammın en az yarı oranında azaltılmasının planlandığı öğrenildi. Kamuya ait huzurevlerinde 3 bin 551 TL olan tek kişilik oda ücreti 10 bin 652 liraya, iki kişilik oda ücreti de yüzde 360 zamlanarak 4 bin 834 liradan 17 bin 336 liraya yükseltilmişti.

Zamma büyük tepki gösteren ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş’a, zammın geri alınması çağrısı yapan CHP Genel Başkan yardımcısı Aylin Nazlıaka, Sözcü’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Başta emeklilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere her kesimden tepki çeken huzurevi zammının geri çekilmesi için çağrılar yaptık. Sonuçta Bakanlığın zam oranının azaltmayı gündemine aldığını öğrendik. Aslında bu fahiş zam oranları tümüyle iptal edilmeli. Ancak belli bir oranda dahi geri adım atılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Huzurevlerinin huzurunu bozan bu zamlardan tamamen vazgeçilmeli.”

Yeni ücretlerin yapılacak değerlendirmenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: Sözcü