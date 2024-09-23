Ekonomik Kriz Onu da Vurdu! 50 Yıllık Gazete Kapandı
Yerel medyanın köklü basın kuruluşlarından biri olan gazete, senelerdir basılı ve görsel medyada hizmet veriyordu. Bir süre sadece internet sitesinden faaliyetlerini sürdüreceğini açıklayan medya kuruluşu, yayıncılık faaliyetinde önemli değişiklik yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa’nın medya dünyasında önemli bir yere sahip olan Medya S Grubu, Bursa Hakimiyet Gazetesi, AS TV ve Radyo S ile uzun yıllardır etkili bir yayıncılık faaliyetinde bulunuyordu fakat grubun basılı yayınlarını sonlandırma ve televizyon ile radyo yayınlarına ara verme kararı aldığını duyurdu.
ARTIK DİJİTALDE DEVAM EDECEK
Grup, yayın faaliyetlerini yalnızca bursahakimiyet.com.tr üzerinden dijital ortamda sürdüreceğini duyururken bu geçişle birlikte, basılı medyadan tamamen çekilerek dijital yayıncılığa devam edecek.
Kaynak: Haber Merkezi