Ekonomik Kriz Onu da Vurdu! 50 Yıllık Gazete Kapandı

Bursa’nın medya dünyasında önemli bir yere sahip olan Medya S Grubu, Bursa Hakimiyet Gazetesi, AS TV ve Radyo S ile uzun yıllardır etkili bir yayıncılık faaliyetinde bulunuyordu fakat grubun basılı yayınlarını sonlandırma ve televizyon ile radyo yayınlarına ara verme kararı aldığını duyurdu.

ARTIK DİJİTALDE DEVAM EDECEK

Grup, yayın faaliyetlerini yalnızca bursahakimiyet.com.tr üzerinden dijital ortamda sürdüreceğini duyururken bu geçişle birlikte, basılı medyadan tamamen çekilerek dijital yayıncılığa devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi