Ekonomik Kriz Eczacıları da Vurdu

Türkiye genelinde eczacılar, artan maliyetler ve bulunamayan ilaçlar nedeniyle zor günler geçiriyor. İlaç temininde yaşanan sıkıntılar ve giderlerin hızla yükselmesi, sektördeki pek çok eczaneyi malî bir bataklığa sürüklüyor.

Son dönemlerde, Türkiye'de ilaç bulunurluğu sorunu devam ederken, eczacılar da yükselen işletme giderleriyle baş etmeye çalışıyor. Elektrik, kira ve personel giderleri gibi sabit masrafların yanı sıra, ilaç fiyatlarının döviz kurundaki dalgalanmalar karşısında sabit kalmaması eczacıları zorluyor.

ECZACILARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Birçok eczacı, devam eden ekonomik sıkıntılar nedeniyle işletmelerini ayakta tutabilmek için kredi çekmek zorunda kalıyor. BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin aktardığına göre, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, durumu "Ülkedeki mevcut ekonomik zorluklar, eczane gider kalemlerinde yüksek artışlara neden oluyor. Elektrik, kira, doğalgaz, yakıt, personel ücreti, yemek giderleri ve sarf malzemeleri gibi giderler enflasyon oranında hatta daha da yüksek oranda artarken, eczane gelirlerinde bu oranda bir artış olmuyor. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kuru hâlâ 17,54 TL olarak uygulanırken, gerçek avro kuru bugün 35 TL’yi geçti. Piyasada ilaç yokları günden güne artıyor. İlaç Fiyat Kararnamesi (İFK) ‘nde yapılan kısmi düzenlemeler de ilaç arzındaki sorunları gidermeye yetmiyor. 7 gün 24 saat çalışan eczacılar, masraflarını karşılayabilmek için kredi üstüne kredi çekmek zorunda kalıyorlar.” sözleriyle ifade etti.

Saydan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlaç zammı dönemlerinde aradaki farkın eczacının cebine girdiği algısı tamamen yanlıştır. Tam tersine, düşen kârlılıklar ve bazı firmaların mevzuata aykırı uygulamaları sebebiyle eczacının neredeyse hiç kâr etmediği ilaçların sayısı hızla artmaktadır. İFK’daki baremler enflasyona uygun şekilde güncellenmediği sürece, kârlılığı düşük olan ilaçlarla eczanelerin uzun süre ayakta kalması mümkün görünmüyor. Bugün olduğu gibi eczanelerin yarın da var olabilmesi için acilen İlaç Fiyat Kararnamesinin güncellenmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ciddi adımlar atması gerekiyor."

İLAÇ FİYATLARI VE ECZACILIK EĞİTİMİ ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Saydan ayrıca, İlaç Fiyat Kararnamesinin (İFK) günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak güncellenmesi gerektiğini belirtiyor. Eczacılık fakültelerinin sayısının kontrolsüz bir şekilde artması ve bu kurumların yeterli akademik donanıma sahip olmaması da sektördeki sorunları artırıyor.