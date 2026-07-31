Ehliyet Sevinci Dakikalar Sürdü, O Cezayla İptal Edildi

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sürücü belgesini aldığı gün yaya geçidinde yayaya öncelik tanımadığı dron destekli denetimle belirlenen aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. Sürücüye ayrıca 5 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

İlçe merkezinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde, yaya geçidinde bekleyen yayaya geçiş hakkı vermediği tespit edilen Poyraz S.'nin kullandığı araç durduruldu. Daha önce motosiklet ehliyetine sahip olduğu ve işlediği trafik ihlalleri nedeniyle ceza puanının 25'e kadar düştüğü öğrenildi. Uygulanan son cezanın ardından aday sürücünün kalan ceza puanları da silinince ehliyeti iptal edildi. Kararı öğrenen genç sürücü kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

'EHLİYETİ DAHA BUGÜN ALDIM'

Ehliyetini aynı gün aldığını ifade eden Poyraz S., "Ehliyetimi daha bugün, az önce aldım. Cezamız neyse yiyelim. Yayayı görmedim, yol veremedim. Ereğli'ye geldim, ilk cezamı yedim" dedi. Ehliyetinin iptal edildiğini öğrenmesi üzerine ise polise, "Ehliyetimi almak için daha yeni 40 bin lira verdim" sözleriyle itiraz etti. Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından araç, başka bir sürücüye teslim edildi.

Kaynak: İHA