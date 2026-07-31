Ehliyet Sevinci Dakikalar Sürdü, O Cezayla İptal Edildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sürücü belgesini aldığı gün yaya geçidinde yayaya yol vermediği dronla tespit edilen aday sürücüye 5 bin 662 lira ceza kesildi. Daha önceki ceza puanları nedeniyle ehliyeti de iptal edilen genç sürücü büyük şaşkınlık yaşadı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sürücü belgesini aldığı gün yaya geçidinde yayaya öncelik tanımadığı dron destekli denetimle belirlenen aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. Sürücüye ayrıca 5 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

İlçe merkezinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde, yaya geçidinde bekleyen yayaya geçiş hakkı vermediği tespit edilen Poyraz S.'nin kullandığı araç durduruldu. Daha önce motosiklet ehliyetine sahip olduğu ve işlediği trafik ihlalleri nedeniyle ceza puanının 25'e kadar düştüğü öğrenildi. Uygulanan son cezanın ardından aday sürücünün kalan ceza puanları da silinince ehliyeti iptal edildi. Kararı öğrenen genç sürücü kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Ehliyet Sevinci Dakikalar Sürdü, O Cezayla İptal Edildi - Resim : 1

'EHLİYETİ DAHA BUGÜN ALDIM'

Ehliyetini aynı gün aldığını ifade eden Poyraz S., "Ehliyetimi daha bugün, az önce aldım. Cezamız neyse yiyelim. Yayayı görmedim, yol veremedim. Ereğli'ye geldim, ilk cezamı yedim" dedi. Ehliyetinin iptal edildiğini öğrenmesi üzerine ise polise, "Ehliyetimi almak için daha yeni 40 bin lira verdim" sözleriyle itiraz etti. Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından araç, başka bir sürücüye teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Zonguldak Trafik Cezası
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Gözaltına Alınmıştı, Cem Küçük Adliyeye Sevk Edildi Cem Küçük Adliyeye Sevk Edildi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Turizmde Dikkat Çeken Tablo, Gelir Düştü, Yurt Dışına Çıkan Türklerin Sayısı Arttı Turizmde Dikkat Çeken Tablo
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li 2 İsim AK Parti'ye Geçiyor İddiası: Tarih Bile Belli Oldu! CHP'li 2 İsim AK Parti'ye Geçiyor İddiası: Tarih Bile Belli Oldu!
MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Kritik Detay: Eve Yedek Anahtarla Girilmiş MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Kritik Detay: Eve Yedek Anahtarla Girilmiş
Oto Galeriye Kurşun Yağmuru, Bir Ölü 3 Yaralı: Saldırgan 15 Yaşında Çıktı Oto Galeriye Kurşun Yağmuru, Bir Ölü 3 Yaralı
Beşiktaş'ın Muhammed Salah Rüyası Sona Ermek Üzere: Yeni Adresi Belli Oldu Beşiktaş'ın Salah Rüyası Sona Ermek Üzere
Üst Düzey Kamu Kurumlarında Atama ve Görevden Almalar Üst Düzey Kamu Kurumlarında Atama ve Görevden Almalar