Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının ölümünde sır perdesi aralanıyor: Telefonundaki her şey silinmiş

Igor Gorgonzola Novara Başkanı Suor Giovanna Saporiti de "Julia'nın sıkıntısını önleyemediğimiz ve zamanında müdahale etme fırsatı bulamadığımız için bugün hepimiz kendimizi çaresiz ve mağlup hissediyoruz… Julia bize açılmadı; kırılganlığını güçlü, kibar, neşeli, kararlı bir kız görünümünün arkasına gizlemek için ördüğü duvarı aşamamış olmanın pişmanlığı hep bizimle olacak" dedi.