E-YDS Başvuruları Başladı

ÖSYM tarafından 26 Eylül’de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da gerçekleştirilecek e-YDS 2026/10 İngilizce sınavının başvuruları başladı. Kontenjanların kapasiteyle sınırlı tutulduğu sınav için adaylar başvurularını 17 Eylül’e kadar ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapabilecek.

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E-YDS Başvuruları Başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 26 Eylül'de yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDS 2026/10 İngilizce, 26 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

3 ŞEHİRDEKİ KONTANJAN AÇIKLANDI

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 4 bin 430, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 kontenjanla sınırlı olacak.

BAŞVURULAR 17 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek, kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak. Sınav başvuruları 17 Eylül'e kadar ÖSYM'nin "sanalpos.osym.gov.tr" sitesinden yapılabilecek.

Kaynak: AA

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