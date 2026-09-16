Döner, Sucuk ve Pastırmada Yeni Dönem! Et Ürünlerinin Kuralları Baştan Sona Değişti

Tarım ve Orman Bakanlığı, döner, sucuk, köfte, pastırma ve kavurma gibi et ürünlerine ilişkin yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Yeni kurallarla dönerin türünün etikette açıkça belirtilmesi zorunlu hale gelirken, ürünlerde bazı katkı maddelerinin kullanımı da sınırlandırıldı. İşletmelere yeni kriterlere uyum sağlamaları için 31 Mart 2027’ye kadar süre tanındı.

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Döner, Sucuk ve Pastırmada Yeni Dönem! Et Ürünlerinin Kuralları Baştan Sona Değişti
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arım ve Orman Bakanlığı, et ve et ürünlerinin üretiminden piyasaya sunulmasına kadar birçok aşamayı kapsayan yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği” ile ürünlerin üretim, ambalajlama ve satışına ilişkin yeni kriterler belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada güvenilir gıda için yeni standartlar getirildiğini belirtti. Yumaklı, sucuk ve pastırma gibi geleneksel ürünlerde içeriği değiştiren uygulamaların önüne geçileceğini, dönerin ise üretim şekline göre daha açık biçimde etiketleneceğini söyledi.

Döner, Sucuk ve Pastırmada Yeni Dönem! Et Ürünlerinin Kuralları Baştan Sona Değişti - Resim : 1

DÖNERİN ADI ÜRETİM ŞEKLİNE GÖRE YAZILACAK

Yeni tebliğle birlikte döner ürünlerinde kullanılan ifade de standart hale getirildi. Buna göre ürünlerin etiketlerinde üretim yöntemine göre “yaprak döner”, “yaprak-kıyma döner” veya “kıyma döner” ifadelerinden biri kullanılacak. Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerinde izin verilen yağ oranı da yüzde 20’den yüzde 15’e düşürüldü. Ürünün ağırlığını artırmak amacıyla nişasta ve soya gibi dolgu maddelerinin kullanımını engellemeye yönelik yeni sınırlamalar da getirildi.

Döner, Sucuk ve Pastırmada Yeni Dönem! Et Ürünlerinin Kuralları Baştan Sona Değişti - Resim : 2

SUCUK VE PASTIRMADA TÜTSÜLEMEYE YASAK

Tebliğ kapsamında sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel et ürünlerinde tütsüleme işlemi yapılamayacak. Bu ürünlerde fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımına da izin verilmeyecek. Ayrıca et, süt, yumurta ve yoğurt dışında protein veya azot kaynağı olarak kullanılabilecek farklı bileşenlerin ürünlere eklenmesi engellendi. Burger ürünlerine ilişkin de yeni kriterler getirildi. Burgerin tanımı belirlenirken ürünün köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesi şartı getirildi.

'ETİN İÇİNE SOYA VE NİŞASTA KATILMASINA SON VERİYORUZ'

Bakan Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türk Gıda Kodeksi kapsamında et ürünlerine yönelik yeni standartların uygulanmaya başladığını belirtti. Yumaklı, “Ürün ağırlığını artırmak için etin içine soya ve nişasta katılması gibi uygulamalara son veriyoruz” ifadelerini kullandı. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel ürünlerin içeriğini bozan uygulamaların engelleneceğini belirten Yumaklı, dönerin “yaprak” ve “kıyma” şeklinde şeffaf biçimde etiketleneceğini söyledi. Tavuk dönerdeki yağ oranının yüzde 15’e çekildiğini belirten Yumaklı, denetim ve düzenlemelerin sürdürüleceğini ifade etti.

İŞLETMELERE 31 MART 2027’YE KADAR SÜRE

Tebliğin yayımlandığı tarihten önce faaliyet gösteren gıda işletmelerinin yeni hükümlere uyum sağlaması için geçiş süresi tanındı. İşletmelerin mevcut üretim süreçlerini ve ürünlerini düzenlemeye uygun hale getirmeleri için verilen süre 31 Mart 2027’de sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Tarım ve Orman Bakanlığı sucuk İbrahim Yumaklı
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