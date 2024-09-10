DNA Sonuçları Çıktı! Narin, Tutuklanan Amca Salim Güran'ın Kızı Mı?

21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün boyunca her yerde aranan Narin Güran'ın cesedi, evine 1,5 kilometre mesafedeki derenin kenarında bulundu. Bir çuval içinde bulunan Narin, gözyaşları içinde toprağa verildi. Narin cinayetiyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın gerçek babası olduğu iddiasıydı. Bu iddiaya ilişkin DNA testinin sonucu belli oldu.

DNA TESTİNİN SONUCU ÇIKTI

Devam eden Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. TV100'ün haberine göre Narin'in biyolojik ailesinin tespiti için Anne ve babasından DNA örnekleri alınmıştı. Yapılan testin sonucu çıktı.

Amcası bilinen ve tutuklu olan Salim Güran'ın Narin Güran'ın babası olduğu yönünde iddialar vardı. Yapılan DNA testiyle bu iddialar yalanlanmış oldu. Yapılan test sonucunda; Narin'in biyolojik ailesinin bilinen ailesi çıktığı öğrenildi.

Kaynak: TV100