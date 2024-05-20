Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 42 ülkeyi gezdi; görev süresi boyunca Anıtkabir’i ziyaret etmedi

Göreve 18 Eylül 2017’de gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 7 yılda Anıtkabir’deki hiçbir programa katılmadı.

Son Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 42 ülkeyi gezdi; görev süresi boyunca Anıtkabir’i ziyaret etmedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 18 Eylül 2017’de atandı ancak görevi devralınca Anıtkabir’e gitmedi. Hutbelerde de Atatürk’ü anmayan Erbaş, 7 yılda Anıtkabir’deki hiçbir programa katılmadı. Başkanlık görevi boyunca makamına 11 kilometre mesafedeki Anıtkabir’i hiç ziyaret etmeyen Erbaş bu sürede 100’e yakın yurt dışı seyahatine katıldı ve 42 ülkeye gitti.

Ali Erbaş 7 yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle Anıtkabir’de yapılan törenlere katılmadı. Son günlerde lüks makam aracı, beş yıldızlı otellerdeki toplantılar, zengin yemek menüleri ile gündeme gelen Erbaş, pandemi döneminde yurt dışı gezilerine ara verse de o zaman bile iki Afrika ülkesine gitti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Erbaş’ın yurt dışı programlarının bazılarına eşi Seher Erbaş da eşlik etti. Programlara genel müdür ve daire başkanları, özel kalem, fotoğraf ve basın ekibi, koruma polisleri de katıldı. Erbaş’ın Suudi Arabistan’a 15’den fazla kez gittiği belirtilirken, 2024’ün ilk 4 ayında da üç kez bu ülkeye gitti. Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanı olarak gittiği ülkelerden bazıları şöyle:

Almanya, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Belarus, BAE, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Danimarka, Fransa, Gana, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kıbrıs, Makedonya, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Vatikan, Yeni Zelanda, Yunanistan.

Etiketler
Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Mustafa Kemal Atatürk
Son Güncelleme:
ÇEDES kapsamında Kuran dersi veren müftülük personeli ilkokul öğrencisine saldırdı! ÇEDES kapsamında Kuran dersi veren müftülük personeli öğrenciye saldırdı
E-devlet üzerinden 81 ilde herkesin kontrol etmesi istendi! Birikmiş paranız olabilir E-devlet üzerinden 81 ilde herkesin kontrol etmesi istendi! Birikmiş paranız olabilir
Yumurtadan daha çok protein barındırıyor! Diyetisyenler asla anlatmamıştı Yumurtadan daha çok protein barındırıyor! Diyetisyenler asla anlatmamıştı
İstanbul Valiliği'nden TÜGVA'nın tüm okullara girişine onay! İstanbul Valiliği'nden TÜGVA'nın tüm okullara girişine onay!
ÇOK OKUNANLAR
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti!
Ali Koç'tan derbi sonrası ağır açıklamalar: Gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, hırsızlara gösterdik "Gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, hırsızlara gösterdik"
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı: "Yaşam belirtisi yok" İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Başörtülü hakimi reddeden avukat hakkında suç duyurusu Başörtülü hakimi reddeden avukat hakkında suç duyurusu