Dışişleri'nin Lüks Araçlarına 4 Milyon Liralık Lastik!

Dışişleri Bakanlığı’nın envanterindeki lüks araçlar 4 milyon liralık lastik alımı yapıldığı ortaya çıktı.

Bakanlık, aralarında zırhlı araçların da bulunduğu 6 araç için 33 adet lastik satın aldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Cadillac Escalade, Mercedes S680 Guard 4 Matic ve BMW 7.60i Protection xDrive Limousine (G73) gibi lüks araçlar için alınan lastiklere, 4 milyon 95 bin lira ödendi. Lastikler 2 ay içinde Dışişleri Bakanlığı’na teslim edilecek.

6 araç için 30 jantsız kışlık, 3 jantlı yazlık lastik alındı. Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda şu bilgiler paylaşıldı: n 3 adet 2023 model Cadillac Escalade otomobile 15 adet jantsız kışlık lastik. n 1 adet 2024 model Mercedes S680 Guard 4 Matic otomobile 5 adet jantsız kışlık, 1 adet yazlık jantlı lastik. n 1 adet 2023 model Mercedes S680 Guard 4 Matic otomobile 5 adet jantsız kışlık, 1 adet jantlı yazlık lastik. n 1 adet 2024 model BMW 7.60i Protection xDrive Limousine (G73) otomobile 5 adet jantsız kışlık, 1 adet jantlı yazlık lastik.

Kaynak: Sözcü