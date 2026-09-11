Dışişleri Bakanlığı’ndan Bursa’daki Katliama İlişkin Yeni Fotoğraflar! Tarihi Belgeler Ortaya Çıktı

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Dışişleri Bakanlığı, 1919-1922 yılları arasında Yunan ordusunun Anadolu’daki faaliyetlerini gösteren belge ve fotoğrafları sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın İngilizce sosyal medya hesabından da yayımlanan arşiv belgeleriyle ilgili paylaşımda, söz konusu kayıtların Yunan ordusunun Anadolu’daki mezalimini yeniden gözler önüne serdiği belirtildi.

'SİSTEMATİK BİR İMHA POLİTİKASI YÜRÜTÜLDÜ'

Bakanlığın paylaşımında, "Yunan kuvvetleri Anadolu'yu işgali sırasında ve geri çekilirken, Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası raporlarla da kabul edilen sistematik bir imha politikası yürütmüştür" denildi.

BURSA CİVARINDAKİ KATLİAM BELGELERLE PAYLAŞILDI

Dışişleri Bakanlığı, yayımlanan arşiv kayıtlarının Bursa çevresindeki bir köyde Türk sivil halka yönelik gerçekleştirilen katliamı ortaya koyduğunu belirtti. Bakanlık, belge ve fotoğrafların 1919-1922 döneminde yaşanan olaylara ilişkin önemli bir arşiv niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Bakanlığımızın arşivinden yayımladığımız belge ve fotoğraflar, 1919-1922 yılları arasında Yunan ordusunun Anadolu’daki mezalimini bir kez daha gözler önüne seriyor.



​Yunan kuvvetleri Anadolu'yu işgali sırasında ve geri çekilirken, Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası… pic.twitter.com/AkUgBma0Ej — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 11, 2026

Kaynak: Haber Merkezi