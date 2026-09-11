Dışişleri Bakanlığı’ndan Bursa’daki Katliama İlişkin Yeni Fotoğraflar! Tarihi Belgeler Ortaya Çıktı

Dışişleri Bakanlığı, 1919-1922 yılları arasında Yunan ordusunun Anadolu’daki faaliyetlerine ilişkin belge ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayımladı. Bakanlık, arşiv kayıtlarının Bursa civarındaki bir köyde Türk sivil halka yönelik katliamı da gözler önüne serdiğini belirterek, dönemde sistematik bir imha politikası uygulandığını ifade etti.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan Bursa’daki Katliama İlişkin Yeni Fotoğraflar! Tarihi Belgeler Ortaya Çıktı
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Dışişleri Bakanlığı, 1919-1922 yılları arasında Yunan ordusunun Anadolu’daki faaliyetlerini gösteren belge ve fotoğrafları sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın İngilizce sosyal medya hesabından da yayımlanan arşiv belgeleriyle ilgili paylaşımda, söz konusu kayıtların Yunan ordusunun Anadolu’daki mezalimini yeniden gözler önüne serdiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Bursa’daki Katliama İlişkin Yeni Fotoğraflar! Tarihi Belgeler Ortaya Çıktı - Resim : 1

'SİSTEMATİK BİR İMHA POLİTİKASI YÜRÜTÜLDÜ'

Bakanlığın paylaşımında, "Yunan kuvvetleri Anadolu'yu işgali sırasında ve geri çekilirken, Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası raporlarla da kabul edilen sistematik bir imha politikası yürütmüştür" denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Bursa’daki Katliama İlişkin Yeni Fotoğraflar! Tarihi Belgeler Ortaya Çıktı - Resim : 2

BURSA CİVARINDAKİ KATLİAM BELGELERLE PAYLAŞILDI

Dışişleri Bakanlığı, yayımlanan arşiv kayıtlarının Bursa çevresindeki bir köyde Türk sivil halka yönelik gerçekleştirilen katliamı ortaya koyduğunu belirtti. Bakanlık, belge ve fotoğrafların 1919-1922 döneminde yaşanan olaylara ilişkin önemli bir arşiv niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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