Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriye ile Görüştü: Hürmüz Boğazı Gündemde

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan’ın Al Sani ile yaptığı görüşmede Hürmüz Boğazı’ndaki son durum ele alındı.

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüşmesinde ise bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak: AA