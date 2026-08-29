Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriye ile Görüştü: Hürmüz Boğazı Gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriye dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinde Hürmüz Boğazı’ndaki durumu, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinde ise bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriye ile Görüştü: Hürmüz Boğazı Gündemde
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan’ın Al Sani ile yaptığı görüşmede Hürmüz Boğazı’ndaki son durum ele alındı.

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüşmesinde ise bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak: AA

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Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Katar Suriye
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