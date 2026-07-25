Diş Çekimi İçin Gitti, Beyin Ameliyatı Oldu: 'Ömür Boyu Şantla Yaşayacağım'

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Sadece dişini çektirmek için diş kliniğine giden Tülay Kızmaz'ın hayatı, iddiasına göre uygulanan implant tedavisinin ardından değişti. Evli ve bir çocuk annesi 48 yaşındaki Kızmaz, geçen kasım ayında yaşadığı diş ağrısı nedeniyle Ataşehir'deki bir kliniğe başvurdu. Doktor görüşmesinin ardından dişinin çekilmesine karar verildi.

NTV'de yer alan habere göre, diş çekiminin ardından kendisine implant tedavisi önerilen Kızmaz, teklifi kabul etti. Ancak tedaviden sonra şiddetli ağrılar yaşamaya başladı.

SİNİRLERİ ZARAR GÖRDÜ, BEYNİ HASAR ALDI

Kızmaz'ın iddiasına göre çenesine yerleştirilen implant sinirlerine zarar verdi ve beyninde sıvı birikmesine neden oldu. Yapılan tomografinin ardından doktorların ameliyat önerdiğini belirten Kızmaz, zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi.

Kızmaz, "Dayanılmaz acılar içindeydim. Beyin ameliyatı riskli bir ameliyat. Zorlu bir süreçti" ifadelerini kullandı.

'ÖMÜR BOYU...'

Beynine şant takıldığını anlatan Kızmaz, "Karın boşluğuma kadar inen borular var. Şant cihazıyla ömür boyu yaşamak zorundayım" dedi.

Şant cihazının da bazı riskleri olduğunu belirten Kızmaz, "Tıkanma riski, tekrar ameliyat riski gibi durumlar olduğu söylendi" diye konuştu.

Kızmaz ailesinin avukatı ise implant tedavisinin uygulandığı iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiğini ve diş hekiminin çalışma belgesi bulunmadığını tespit ettiklerini öne sürdü.

YÜRÜMEKTE ZORLANIYOR

Tülay Kızmaz'ın eşi Gürkan Kızmaz da süreçte aile olarak büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, eşinin bir dönem yürüyemediğini ve halen denge kaybı ile yürüme güçlüğü yaşadığını söyledi. Aile, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

ŞANT CİHAZI NEDİR?

Şant cihazı, beyinde fazla biriken sıvıyı vücudun başka bir yerine taşıyan ince ve esnek bir boru. Genellikle beyindeki su toplanması hastalığını tedavi etmek için kullanılır. Bu tüp, beyindeki fazla sıvıyı alıp yüksek basıncı düşürür.

Kaynak: Haber Merkezi