Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu
İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım dikkat çekti.
Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile Dilan Polat’ın İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önce paylaştığı son sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 14 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınmadan önce Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.
Polat’ın paylaşımda, çocuğuna sarılıp ağladığı fotoğrafa ‘Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır’ isimli şarkıyı eklediği görüldü.