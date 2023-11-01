Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu

İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

Dilan Polat
Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu - Resim: 1

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile Dilan Polat’ın İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önce paylaştığı son sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

1 5
Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu - Resim: 2

Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 14 şüpheli gözaltına alındı.

2 5
Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu - Resim: 3

Gözaltına alınmadan önce Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

3 5
Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu - Resim: 4

Polat’ın paylaşımda, çocuğuna sarılıp ağladığı fotoğrafa ‘Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır’ isimli şarkıyı eklediği görüldü.

4 5
Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu - Resim: 5
5 5