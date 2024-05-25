Dikkat çeken anket: Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?

MetroPOLL Araştırma, sokak hayvanlarına yönelik yaptıkları anket çalışmasını paylaştı. Buna göre katılımcıların çoğu köpeklerin barınaklara alınmasını istedi.

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Dikkat çeken anket: Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sokak hayvanlarına yönelik daha önce yaptıkları bir anket çalışmasını paylaştı ve bu çalışmada ''Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?'' sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 78,6'sı 'Barınaklara alınmalı'' yanıtını verdi.

KATILIMCILARA SİYASİ TERCİHLERİ DE SORULDU

Ankete katılanların yüzde 16,9'u ise 'Sokakta bakılmalı/beslenmeli'' yanıtını verirken 'Uyutulmalı diyenlerin oranı 2,7'de kaldı. Seçmenlerin siyasal parti tercihleriyle ilişkili olarak yayınlanan ankette sokak köpeklerinin 'barınaklara alınması' yanıtını verenler; AKP'de yüzde 73,9, CHP'de yüzde 81,4, MHP'de yüzde 74,7, İYİ Parti'de yüzde 83,9, DEM Parti'de ise yüzde 77,7 olarak ölçümlendi.

''Sokakta bakılmalı/beslenmeli'' yanıtını veren seçmenlerde ise AKP yüzde 23, CHP'de yüzde 15,1, MHP yüzde 20,8, İYİ Parti yüzde 11,4, DEM Parti yüzde 20,3 olarak kaydedildi.

''Uyutulmalı'' yanıtını verenlere bakıldığında ise siyasal tercihlerine göre AKP'de yüzde 2,4, CHP'de yüzde 1,5, MHP'de yüzde 3,9, İYİ Parti'de yüzde 3.4, DEM Parti'de yüzde 0,8 olarak görüldü.

Etiketler
Sokak köpekleri Anket AKP CHP MHP İYİ Parti DEM Parti
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