Depremler Önceden Tahmin Edilebilir mi? Dünyanın En Büyük Projesi... Türkiye'deki 132 Diri Fay İnceleniyor

Çalışmalarla ilgili bilgi verdikten sonra açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ise şunları söyledi:

"Depremi engelleme şansımız yok. Bu ülkede depremler olacak. Bizim yapmamız gereken bunu bilerek, buna uygun yaşam alanları ve mekanlar oluşturmak. Her şeyimizi buna uygun yapmak zorundayız. Bunun tersini yaparsak her depremden sonra yine acılar ve gözyaşları yaşarız. Bunu arzu etmiyoruz."