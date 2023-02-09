Depremin dördüncü günü: Can kaybı 12 bin 873'e yükseldi, kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede saat 08.54 itibariyle bildirildiğine göre toplam 12 bin 873 vatandaş hayatını kaybetti; 62 bin 937 kişi yaralandı. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala vatandaşlar bulunuyor.

Bu sırada depremzedelerin bu süreçte yardım çağrılarını duyurmak için kullandığı Twitter ve TikTok gibi sosyal mecraların iktidar eliyle saatlerce erişime kapatılması, kamuoyunda büyük tepki çekti.

Felaketin dördüncü gününde yaşananlar şöyle:

CAN KAYBI ARTIYOR

08.54 - AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.

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07.53 - Gaziantep Batıkent Mahallesi'ndeki 14 katlı binanın enkazından depremden 76 saat sonra ismi öğrenilemeyen iki kişiye sağ olarak ulaşıldı. Yaralı çıkarılan kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

07.49 - Adana ve Maraş'tan hareket eden 2 askeri kargo uçağı, 83 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.

06.00 - Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı. Depremden 73 saat sonra 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.

05.48 - Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, deprem bölgesinden bugün de 170 tahliye seferi yapılacağını duyurdu.

05.29 - Diyarbakır’da 8 katlı Yoldaş Apartmanı’nda ses alınması üzerine başlatılan kurtarma çalışmasında Yazgül Çaçan, depremin 72’nci saatinde bulunduğu yerden çıkarıldı.

05.00 - ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetine işaret ederek, "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en büyük depremlerden biri." dedi.

03.25 - AFAD, depremlerde can kaybı sayısının resmi kayıtlara göre 12 bin 391'e ulaştığını, 62 bin 914 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.

02.00 - Maraş'tan kalkan ve içinde enkazdan çıkarılan 20'si çocuk, 25'i yetişkin yaralı ve 9 refakatçiyi taşıyan askeri uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Meydan Kıta Komutanlığı'na indi. 45 yaralının tedavilerine burada devam edilecek.

01.20 - TCDD ve AFAD organizasyonu ile deprem gönüllülerini İskenderun'a götürecek olan tren Söğütlüçeşme'den yola çıktı.

DSÖ: 3 MİLYON DOLAR AYIRDIK

00.48 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Hava koşulları ve devam eden artçı sarsıntılarla birlikte hayat kurtarmak için zamana karşı yarışıyoruz. İnsanların barınak, yiyecek, temiz su, tıbbi bakım ve diğer sağlık hizmetlerine ihtiyaçları var. DSÖ, her iki ülkede yürütülen mücadele için Acil Durum Fonu'ndan 3 milyon dolar ayırdı" diye konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Dubai'deki lojistik merkezinden, tıbbi malzeme ve cerrahi travma kitleri taşıyan bir uçağın İstanbul'a, diğerinin ise Şam'a hareket ettiğini, üçüncü bir uçağın da gönderilmesini planladıklarını aktardı. DSÖ'nün sahadaki müdahalelerini koordine etmeleri için üst düzey bir ekibin de gönderildiğini ifade eden Ghebreyesus, "Bunlara ek olarak, her iki ülkede de 77 ulusal ve 13 uluslararası acil sağlık ekibi de görev yapıyor" dedi.

00.40 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu. Açıklamada, deprem bölgesinde elektrik arızaları için 3 bin 32, doğal gaz arızaları için 1749 kişi görev yaptığı aktarıldı.