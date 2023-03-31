Depremden etkilenen hastanenin hasarlı yerleri alçı ile kapatıldı, personel göreve çağrıldı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “Hasarlar güçlendirme yapılmak yerine neden alçı ile kapatılmış, sağlık çalışanlarının, yatan hastaların ve tedavi olmak amacıyla hastaneye gelen vatandaşların canı neden tehlikeye atılmıştır” diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin hazırladığı raporunda Sağlık Bakanlığı'na ait 27, üniversitelere ait 6 ve özel sektöre ait 9 olmak üzere bölgedeki toplam 42 hastane binasının ağır ve orta hasarlı; Sağlık Bakanlığı'na ait 75, üniversitelerde 12 ve özel sektörde 7 olmak üzere toplam 94 hastane binasının da az hasarlı olduğu belirtildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi de depremden etkilenen hastaneler arasında yer alıyor. ANKA Haber Ajansı’nın ulaştığı görüntülerde, hasar oluşan kolonda demirlerin ortaya çıktığı, pencerelerin olduğu duvarlarda çatlak ve dökülmeler olduğu görülüyor. Hasarlı bölümlerin alçıyla kapatıldığı dikkat çekerken, hastane personeline de 1 Nisan itibarıyla göreve başlamaları talimatı verildi. ANKA’nın ulaştığı hastane yönetimiyle personel arasındaki yazışmada göreve başlamayanlara uygulanacak yaptırımla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Örneğin, dahiliyedeki görevli olan sekreter kendisi mesaiye gelecek, ben il dışındayım. Benim yerime şu veya bu gelecek kesinlikle kabul edilmiyor. Örneğin, birinin yerine başkası geldi, gelen kişi oradan gönderilecek. Gelmeyen personel hakkında tutanak ve yevmiye kesmeye gidilecek. Hastane yönetiminin kesin kararı.”

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Tutdere, şu soruları yöneltti:

“Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Deprem Sonrası Değerlendirme Raporunda belirtilen 27’si Sağlık Bakanlığına, 6’sı üniversitelere, 9’u özel sektöre ait toplam 42 hastane binası hangileridir? Bu hastaneler hangi ildedir?

Kolonlarının hasar aldığı ve sonrasında alçı ile kapatıldığı apaçık ortada olan Adıyaman 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hasar durumu nedir? Kolanlarda güçlendirme yapılması yerine alçıyla kapatılması talimatını veren sorumlu kimdir? Bu sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır veya yapılacak mıdır?

Hasarlar güçlendirme yapılmak yerine neden alçı ile kapatılmış, sağlık çalışanlarının, yatan hastaların ve tedavi olmak amacıyla hastaneye gelen vatandaşların canı neden tehlikeye atılmıştır?”

Kaynak: ANKA