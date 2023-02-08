Depremden etkilenen 10 ilin 24 saatlik hava durumu
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde etkilenen illerde arama kurtarma çalışmaları kış şartlarına rağmen devam ediyor. Bugün (8 Şubat) boyunca, arama kurtarma çalışmalarına devam edilen depremden etkilenen 10 ilin hava durumu...
Pazartesi (6 Ocak) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu.
Yıkımın gerçekleştiği enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, gün içinde 10 ilin hava durumu şöyle:
KAHRAMANMARAŞ
MALATYA