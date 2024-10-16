Deprem Risk Haritası Güncellendi: Hangi İller Kırmızı Bölgede? İşte Yıkıcı Deprem Riski Taşıyan İller...

YIKICI DEPREM RİSKİ OLAN BÖLGELER

NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Jeolog Profesör Okan Tüysüz, "Büyük deprem olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu depremin olduğu yer için kişisel olarak benim daha büyük deprem beklentim yok. 2020 Elazığ depremi, arkasından 6 Şubat depremleriyle buradaki fayların stresinin büyük ölçüde boşaldığını bekliyoruz.

Daha büyük deprem değil, arkasından gelecek artçı depremlere karşı dikkatli olunması gerekir. 5,9 büyüklüğündeki depremin 5'e varacak artçılarının olması olağandır. Bu depremde hasar görmüş yapılardan uzak durulması gerekir.