Deprem Risk Haritası Güncellendi: Hangi İller Kırmızı Bölgede? İşte Yıkıcı Deprem Riski Taşıyan İller...
Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle birlikte Türkiye deprem risk haritasının son durumu merak edilmeye başlandı. Türkiye'deki deprem riski taşıyan bölgeler hangileri? İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli deprem bölgeleri...
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye Deprem Tehlike Haritası yenilenerek, 18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı, 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girdi. Proje, Başkanlık tarafından yürütülmekte olan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklendi. Ayrıca, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından da destek verildi. "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" de aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, eş zamanlı olarak yürürlüğe girdi.
İşte riskli bölgelere göre Türkiye deprem tehlike sıralaması...
BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
YIKICI DEPREM RİSKİ OLAN BÖLGELER
NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Jeolog Profesör Okan Tüysüz, "Büyük deprem olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Bu depremin olduğu yer için kişisel olarak benim daha büyük deprem beklentim yok. 2020 Elazığ depremi, arkasından 6 Şubat depremleriyle buradaki fayların stresinin büyük ölçüde boşaldığını bekliyoruz.
Daha büyük deprem değil, arkasından gelecek artçı depremlere karşı dikkatli olunması gerekir. 5,9 büyüklüğündeki depremin 5'e varacak artçılarının olması olağandır. Bu depremde hasar görmüş yapılardan uzak durulması gerekir.
6 Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra Doğu ve Orta Anadolu bölgesinin sıkıştığını ve bu bölgede önemli stres değişikliği olduğunu hep söylüyoruz. Bu bölgenin tümü için bu tür depremleri olağan karşılamak lazım. Bazı alanlarda biraz daha fazla dikkatli olunması gerekiyor.
Bingöl, Çelikhan-Elazığ arası kesim gibi bazı bölgelerde bu tür depremlerin ortaya çıkmasını bekliyoruz 6 Şubat depremleri sonrasında.
Doğu Anadolu'da riskli gördüğümüz kesimi Bingöl çevresi. Bingöl kuzeyinde Yedisu segmenti dediğimiz ve 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli olan bölge var. Erzincan ovasının doğusu ile Bingöl arasında kalan kesimde yer alıyor. Burası riskli bölge."