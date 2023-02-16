Deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 36 bin 187'ye yükseldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 36 bin 187'ye yükseldi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 36 bin 187'ye yükseldi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı aradan geçen yaklaşık 39 saatin ardından 36 bin 187 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından saat 11.20'de yapılan açıklamaya göre can kaybı 35 bin 418'den 36 bin 187'ye yükseldi. 

AFAD'ın açıklamasına göre afette 108 bin 68 kişi yaralandı. Depremden etkilenen illerden 216 bin 347 afetzede tahliye edildi.

Depreme ilişkin bir önceki açıklamayı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Şubat 2023 saat 20.10'da yapmıştı. 

CAN KAYBI 'BÜYÜK ERZİNCAN DEPREMİ'Nİ GEÇTİ

27 Aralık 1939 Erzincan depremi, cumhuriyet tarihinde kaydedilen en büyük deprem olarak kayıtlara geçmişti. Merkez üssü Erzincan Ovası olan sarsıntı, 50 saniye süreyle, yerin 20 km derinliğinde, 7.9 büyüklüğünde meydana gelmişti. 116 bin 720 binanın yıkıldığı deprem sonucunda resmi verilere göre 32 bin 968 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla insan yaralanmıştı.

 
 
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