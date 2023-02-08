Deprem felaketinde üçüncü gün: Can kaybı 6 bin 957'ye yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede saat 09.36 itibariyle toplam 6 bin 957 vatandaş hayatını kaybetti; 38 bin 224 kişi yaralandı. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala vatandaşlar bulunuyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 10 ilde olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini duyurdu: "Üç ay sürecek bu kararla ilgili Meclis süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız."

Felaketin üçüncü gününde yaşananlar, Gerçek Gündem'in takibinde:

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 6 BİNİ AŞTI

09.36 - AFAD, saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı

'ULAŞABİLDİKLERİMİZİN YÜZDE 2'SİNE, 3'ÜNE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ'

09.15 - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Kırıkhan, Antakya’ya girişe kadar eski beldeler, Samandağı, İskenderun, Antakya en fazla etkilendiğimiz yerler. Ulaşabildiklerimizin yüzde 2’sine 3’üne ulaşmış durumdayız.

'PROFESYONEL DESTEK GEREKİYOR'

Yıkılan yerleri elinizdeki imkanlarla açamıyorsunuz çünkü profesyonel destek gerekiyor. Profesyonel destek olmadıktan sonra iş makineleri fazla bir şey yapmıyor. Dokunamıyorsunuz çünkü siz ulaşsanız bile iş makinesi gerekiyor, iş makinesini soktuğunuz zaman aşağıdaki insanların akıbetini kestiremiyorsunuz bu nedenle profesyonelleri bekliyorsunuz. Şu anda 2 binin üzerinde Hatay’da yıkılan bina var. 2 binin üstünde vefat var ama çok çıkıyor aşağıdan çıkanların artık bundan sonra büyük bir kısmı kayıp olarak analize yazılıyor. Hava soğuk dün gece bir dereceye kadar düştü.

08.45 - ABD'nin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği 161 kişilik ekip yola çıktı.

İMAMOĞLU: HATAY'DAKİ EKİBİMİZDEN BİR GÜZEL HABER DAHA

08.39 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, enkaz altından çıkarılan kız çocuğunun görüntülerini paylaştı: "Serap Ela da geldi. Hatay’daki arama kurtarma ekibimizden bir güzel haber daha."

'BETÜL, KAÇ KİŞİ ALKIŞLAYACAK SENİ HE'

08.26 - Adıyaman’da göçük altında kalan 10 yaşındaki Betül, 47 saat sonra kurtarıldı. Küçük çocuğun ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi gözyaşlarına boğuldu.

08.09 - Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

07.27 - Malatya'da yaralanan 41 kişi, tedavilerinin devam edeceği İstanbul'a hareket etti.

07.25 - Depremlerden etkilenen illere yardım malzemeleri ve iş makineleri taşıyan gemi, Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru yola çıktı.

07:11 - Deprem bölgeleri olan Urfa, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Maraş, Adana ve Diyarbakır tabip odaları başkanları hastanelerin ve yaralıların son durumunu anlattı: Yaşanan bu yoğunluk kaldırılacak şey değil, sağlık çalışanları insanüstü bir çabayla görev yapıyor.

04.33 - Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bazıları Antalya'ya getirildi.

04:00 - Felaketin üzerinden 47 saat geçti, çalışmalar sürüyor. Gece saatlerinde Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 3'ü çocuk 11 kişi sağ kurtarıldı.

KILIÇDAROĞLU: YAŞANANLARA SİYASET ÜSTÜ BAKMAYI REDDEDİYORUM

02.24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Hatay'dan video paylaştı:

"Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum."

"Çok net söyleyeyim. Bu sürecin başlıca bir sorumlusu varsa o da Erdoğan'dır. 20 yıldır ülkeyi depreme hazırlamayan bu iktidardır. Onun için kendisiyle görüşmeyi de asla düşünmüyorum. Bu meseleyi asla ama asla siyaset üstü de görmüyorum."

'İLETİŞİM HALA EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ'

01.25 - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Son yüzyılın en büyük felaketini yaşadık. Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok. İletişim hala büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık. Hepimize geçmiş olsun. Kayıplarımız var. Çok üzgünüz . Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz.

Hatay’da son yüzyılın en büyük felaketini yaşadık. Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok. İletişim hala büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık. Hepimize geçmiş olsun. Kayıplarımız var. Çok üzgünüz . Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. — Lütfü Savaş 🇹🇷 (@DocDrLutfuSavas) February 7, 2023

00:40 - 10 ilde OHAL kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

00:10 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını bildirdi.

00.04 - Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, Maraş merkezli depremler nedeniyle Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramaları ve mesajları 15 Şubat'a kadar ücretlendirmeyeceğini duyurdu. Türkiye ve Suriye'deki müşterileri için veri dolaşımlarının da 15 Şubat'a kadar ücretsiz olacağı belirtilen açıklamada, şirketin "Aktion Deutschland Hilft"e (Almanya Yardım Ediyor) 1 milyon Euro bağışta bulunacağı belirtildi.

23.59 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiğini, yaralılara şifa dileğinde bulunduğunu açıkladı.