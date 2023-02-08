Deprem felaketinde üçüncü gün: Can kaybı 5 bin 894'e yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede saat 00:10 itibariyle toplam 5 bin 894 vatandaş hayatını kaybetti; 34 bin 810 kişi yaralandı. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala vatandaşlar bulunuyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 10 ilde olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini duyurdu: "Üç ay sürecek bu kararla ilgili Meclis süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız."

Felaketin üçüncü gününde yaşananlar, Gerçek Gündem'in takibinde:

07.27 - Malatya'da yaralanan 41 kişi, tedavilerinin devam edeceği İstanbul'a hareket etti.

07.25 - Depremlerden etkilenen illere yardım malzemeleri ve iş makineleri taşıyan gemi, Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru yola çıktı.

07:11 - Deprem bölgeleri olan Urfa, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Maraş, Adana ve Diyarbakır tabip odaları başkanları hastanelerin ve yaralıların son durumunu anlattı: Yaşanan bu yoğunluk kaldırılacak şey değil, sağlık çalışanları insanüstü bir çabayla görev yapıyor.

04.33 - Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bazıları Antalya'ya getirildi.

04:00 - Felaketin üzerinden 47 saat geçti, çalışmalar sürüyor. Gece saatlerinde Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 3'ü çocuk 11 kişi sağ kurtarıldı.

KILIÇDAROĞLU: YAŞANANLARA SİYASET ÜSTÜ BAKMAYI REDDEDİYORUM

02.24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Hatay'dan video paylaştı:

"Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum."

"Çok net söyleyeyim. Bu sürecin başlıca bir sorumlusu varsa o da Erdoğan'dır. 20 yıldır ülkeyi depreme hazırlamayan bu iktidardır. Onun için kendisiyle görüşmeyi de asla düşünmüyorum. Bu meseleyi asla ama asla siyaset üstü de görmüyorum."

00:40 - 10 ilde OHAL kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

00:10 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını bildirdi.

00.04 - Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, Maraş merkezli depremler nedeniyle Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramaları ve mesajları 15 Şubat'a kadar ücretlendirmeyeceğini duyurdu. Türkiye ve Suriye'deki müşterileri için veri dolaşımlarının da 15 Şubat'a kadar ücretsiz olacağı belirtilen açıklamada, şirketin "Aktion Deutschland Hilft"e (Almanya Yardım Ediyor) 1 milyon Euro bağışta bulunacağı belirtildi.

23.59 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiğini, yaralılara şifa dileğinde bulunduğunu açıkladı.