Deprem felaketinde ikinci gün: 2 bin 921 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede saat 07.00 itibariyle toplam 2 bin 921 vatandaş hayatını kaybetti; 15 bin 834 kişi yaralandı. 6 bin 217 bina yıkılırken, enkazda altında hala vatandaşlar bulunuyor.

Felaketin ikinci gününde yaşananlar, Gerçek Gündem'in takibinde:

08.34 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu: "İnsanlar enkaz altındalar, seslerini duyuyoruz. Hiçbir yardım hala gelebilmiş değil Elbistan'a. Yardım istiyoruz. İnsanlar açlıktan ölecekler."

08.20 - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan 3 binanın enkazından 1'i çocuk 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Ekipler, çalışmanın ardından sevinç yaşadı.

08.02 - AFAD: Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 13 bin 740 arama kurtarma personeli, 360 araç ve 3 bin 361 iş makinesi görevlendirilmiştir.

07.55 - Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 27 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

07.25 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem bölgesine şu ana kadar 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsünün sevk edildiğini duyurdu.

İSKENDERUN LİMANI'NDA YANGIN SÜRÜYOR

07.02 - İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor. Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

ADIYAMAN'DA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

06.15 - AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 06.13'te, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, 8,13 kilometre derinlikte meydana geldi.

05.01 - Elazığ'da arama çalışmaları tamamlandı, son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 921'E YÜKSELDİ

04.29 - AFAD Başkanı: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında artış var. 2921 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 65 ülkeden yardım destek talebi var. 65 bine yakın çadır ve çadır içi malzeme afet bölgesine gönderilmiş durumda. Ülkemizin tüm kapasitesini afet bölgesine aktardığımızı ve aktarmaya da devam ettiğimizi söylemek istiyorum.

04:30 - Bölgede artçı depremler sürüyor. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre saat 03.20'den itibaren kaydedilen depremler şöyle:

04.32 : Göksun - Maraş, 3.9

: Göksun - Maraş, 3.9 04.18 : Göksun - Maraş, 3.1

: Göksun - Maraş, 3.1 04.08 : Doğanşehir- Malatya, 3.1

: Doğanşehir- Malatya, 3.1 04.00 : Nurhak - Maraş, 3.2

: Nurhak - Maraş, 3.2 03.55 : Nurhak - Maraş, 3.6

: Nurhak - Maraş, 3.6 03.53 : Doğanşehir- Malatya, 3.3

: Doğanşehir- Malatya, 3.3 03.46 : Gölbaşı- Adıyaman, 3.3

: Gölbaşı- Adıyaman, 3.3 03.40 : Göksun - Maraş, 3.9

: Göksun - Maraş, 3.9 03.38 : Uluköy- Malatya, 3.6

: Uluköy- Malatya, 3.6 03.29 : Yeniyurt- Maraş, 3.8

: Yeniyurt- Maraş, 3.8 03.26 : Göksun - Maraş, 3.7

: Göksun - Maraş, 3.7 03.23 : Göksun - Maraş, 4.0

: Göksun - Maraş, 4.0 03.20 : Çevrepınar - Maraş, 3.9

04:05 - Suriye'de ölü sayısının 1444’e yükseldiği açıklandı.

04.00 - TİP Milletvekili Ahmet Şık: Antakya merkezdeki yıkımı tarif edebilecek bir sözcük yok. Yurttaşlar, Atatürk Caddesi Vali Göbeği mevkiinde bu satırlar yazılmadan 10 dk. önce bir grup kurtarma ekibinin geldiğini söylüyor. Kendi çabalarıyla 6 kişi enkazdan çıkarılmış.

TCG İSKENDERUN, YARALILARI MERSİN'E TAŞIMAK İÇİN HATAY'DA

02:00 - Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG İskenderun gemisi, yaralıları Mersin’e ulaştırmak için Hatay İskenderun Limanı'na ulaştı.

01:50 - Depremde yaralanan 45 kişiyi taşıyan askeri uçak, Atatürk Havalimanı'na indi. TSK'ye ait askeri uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a götürülen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.

SOMALI MADENCİLER YOLA ÇIKTI

01.29 - Soma'dan 90 madencinin bulunduğu yardım ekibi, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İzmir'den Osmaniye'ye hareket etti.

00:55 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 41 uçak ile 6 bin 718 personelin sevk edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, ayrıca İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından Hatay'a gönderilmek üzere aralarında damperli kamyonlar, ekskavatörler ve vinçlerin yer aldığı 42 iş makinesi ve 94 personel ile 200 gönüllünün yanı sıra çok amaçlı araç gereçlerin bulunduğu konvoyun da yola çıkarıldığını duyurdu.

00:35 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 379 olduğunu, 14 bin 483 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Oktay şu ana kadar 7 bin 840 kişinin de enkazdan çıkarıldığını kaydetti.

İlk günün detayları için: