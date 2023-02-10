Deprem felaketinde can kaybı Gölcük'ü de geçti: 17 bin 674

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede saat 23.35 itibariyle bildirildiğine göre toplam 17 bin 674 vatandaş hayatını kaybetti; 72 bin 879 kişi yaralandı. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala insanlar bulunuyor.

17 Ağustos 1999'da merkez üssü Gölcük olan büyük Marmara depreminde resmi verilere göre Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de toplam 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş, 43 bin 953 kişi yaralanmıştı.

Resmi açıklamaya göre bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.

Felaketin beşinci gününde yaşananlar şöyle:

07.38 - Kahramanmaraş'ta 100. saatte bir kadın daha enkaz altından kurtarıldı.

05.20 - Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

05.07 - Kahramanmaraş'tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 210 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.

05.00 - Hatay'da 95 saat sonra bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki Asya Dönmez sağ çıkarıldı.

04.00 - Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 26 yaşındaki Alper Saçma, 96 saat sonra kurtarıldı.

03.51 - Arjantin, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi görevlendireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero başkanlığında Türk makamlarıyla bir araya gelen Ulusal Güvenlik Bakanlığı, "Arama kurtarma çalışmalarında uzman personel ve köpeklerden oluşan 28 kişilik bir ekip gönderilmesi kararlaştırıldı" ifadesini kullandı. Arama kurtarma ekibinin Adana'da 10 gün kalacağı kaydedilen açıklamada, burada AFAD ile iş birliğinde çalışacağı ifade edildi.

02.59 - Gaziantep'in İslahiye ilçesi ve Osmaniye'nin Raufbey Mahallesi'nde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

01.16 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ve Ticaret Bakanı Muş, Adıyaman Afet Yönetim Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Adıyaman şehir merkezi içerisinde çok sayıda sivil araç olduğunu ve bu araçların çalışmaları kısıtladığını kaydeden Bakan Muş, merkeze sivil araçla girilmemesi için çağrı yaptı, gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

00.29 - Hatay'da çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı.