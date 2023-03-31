Deprem araştırmacısından korkutan uyarı: Marmara'dan daha tehlikeli olan bölgeyi açıkladı

Günboyu'ndan Murat Beyaz'ın haberine göre, Yer bilimci Baturhan Öğüt, olası bir İstanbul depremine ilişkin yaptığı araştırma ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Öğüt, "Depremler doğal bir olaydır fakat afetlerin felaketlere dönüşmemesi için bir an önce harekete geçilmelidir" diyerek yaklaşan felaket için Marmara'dan daha tehlikeli olan Karadeniz'i işaret etti.