Deprem araştırmacısından korkutan uyarı: Marmara'dan daha tehlikeli olan bölgeyi açıkladı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremleri önceden bilen ve uyarılarda bulunan deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt'ten dikkat çeken yeni bir uyarı geldi. Öğüt, olası İstanbul depremi için Marmara'dan daha tehlikeli olan bölgeyi açıkladı.
Günboyu'ndan Murat Beyaz'ın haberine göre, Yer bilimci Baturhan Öğüt, olası bir İstanbul depremine ilişkin yaptığı araştırma ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Öğüt, "Depremler doğal bir olaydır fakat afetlerin felaketlere dönüşmemesi için bir an önce harekete geçilmelidir" diyerek yaklaşan felaket için Marmara'dan daha tehlikeli olan Karadeniz'i işaret etti.
Öğüt, "Karadeniz içerisinde sismik bir boşluklar mevcuttur" diyerek, İstanbul ve çevresinde en son MS.544 yılında kırılan fay hattına işaret ederek 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini söyledi. Öğüt, bin 479 yıldır kırılmayan fay hattına dikkat çekti.
"6 Şubat Pazarcık depreminde bütün gözler Doğu Anadolu fay zonu üzerinde yoğunlaştı, oysa ki Türkiye fay hatları ile örülü, olası diğer deprem risklerinin görebilmek adına diğer illeride inceleme gereğini bir yer bilimci olarak düşündüm" diyen deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt, Karadeniz'de olan tehlikeyi açıkladı.
Öğüt, "Istıranca fay zonu bin 479 yıldır kırılmadı. 544 yılında kırılan fayın geometrisine baktığımız zaman muhtemel 7,4'lük kırılma sonrası doğrudan İstanbul’u büyük ölçüde etkileyecektir" diyerek şu açıklamada bulundu: