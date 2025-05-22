Dehşete Düşüren İddia: Türkiye'de Ölen Turistin Kalbi Çalındı! Korkunç Gerçek Otopside Ortaya Çıktı

İngiliz medyasında çıkan bir haber herkesi şoke etti. İddiaya göre, Türkiye tatilinde hayatını kaybeden İngiliz Beth Martin'in kalbinin İngiltere'deki otopside yerinde olmadığı ortaya çıktı. Aile, Türk hastanesinin hiçbir açıklama yapmadan kalbi aldığını iddia etti.

Dehşete Düşüren İddia: Türkiye'de Ölen Turistin Kalbi Çalındı! Korkunç Gerçek Otopside Ortaya Çıktı

İngiltere’nin Portsmouth kentinde yaşayan 28 yaşındaki Beth Martin, ailesiyle birlikte tatil için geldiği Türkiye’de hayatını kaybetti. Genç annenin ani ölümüyle sarsılan ailesi, cenazeyi İngiltere’ye götürdükten sonra ikinci bir travma yaşadı. İddiaya göre, İngiltere'deki otopside, Beth Martin’in kalbinin vücudunda olmadığı fark edildi. Aile, kalbin Türkiye’de herhangi bir bilgilendirme ya da onay olmaksızın alındığını öne sürdü.

Dehşete Düşüren İddia: Türkiye'de Ölen Turistin Kalbi Çalındı! Korkunç Gerçek Otopside Ortaya Çıktı - Resim : 1

TÜRKİYE'DE HAYATINI KAYBETTİ

Beth’in eşi Luke Martin’in açıklamalarına göre aile 27 Nisan’da tatile geldi. Ancak Beth, daha ilk günün sonunda fenalaştı ve ertesi gün hastaneye kaldırıldı. Kötü koşullarda olduğunu öne sürdüğü hastanede eşinin yoğun bakıma alındığını belirten Luke, kendisine eşini görme izni verilmediğini de söyledi. Beth, 28 Nisan’da, hastaneye kaldırıldıktan sadece bir gün sonra yaşamını yitirdi.

OTOPSİDE KALBİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Asıl şok ise cenazenin İngiltere’ye götürülmesinin ardından yaşandı. Daily Mirror’a konuşan aile, İngiltere’de yapılan otopside genç kadının kalbinin eksik olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Luke Martin, bu duruma ilişkin hiçbir bilgilendirme yapılmadığını, hastanenin kalbi aileden habersiz aldığını söyledi. GoFundMe üzerinden başlatılan bağış kampanyasında “Kalbi alındı, ne açıklama var ne izin” ifadelerine yer verildi.

Dehşete Düşüren İddia: Türkiye'de Ölen Turistin Kalbi Çalındı! Korkunç Gerçek Otopside Ortaya Çıktı - Resim : 2

'HAYATIMIN EN KÖTÜ HAFTASIYDI'

Luke Martin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yaşadığı travmayı şöyle dile getirdi:

“İki hafta önce ben, eşim ve iki çocuğum aile tatili için Türkiye’ye gittik. Ama sadece üçümüz dönebildik. Eşimi kaybettim, çocuklarım annelerini kaybetti. Ailemizden en büyük parça eksildi. Hayatımın en kötü ve en travmatik haftasını yaşadım. Üstelik çocuklarıma annelerinin geri gelmeyeceğini söylemek zorunda kaldım. Bu beni paramparça etti.”

Beth’in cenazesini ülkesine taşıyabilmek için kendi imkanlarıyla binlerce sterlin harcayan aile, Türk hastanesi hakkında ihmalle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Hastanenin ismiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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