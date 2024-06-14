Davada yeni gelişme: Dilan Polat'ın kardeşleri tahliye oluyor

Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tahliyesine karar verildi.

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Davada yeni gelişme: Dilan Polat'ın kardeşleri tahliye oluyor

"Kara para aklamak"la suçlanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tahliyesine karar verildi.

"Kara para aklamak'', ''Vergi usul kanuna muhalefet" ve ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın da yargılandığı dosyada, aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

Aralarında Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükmedildi.

Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecek.

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