DASK'ta Devir Dönemi Sona Eriyor! Yeni Düzenlemenin Detayları Belli Oldu

SEDDK, zorunlu deprem sigortasında yeni bir düzenlemeye gitti. 5 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek değişiklikle, taşınmazın satılması halinde DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması kaldırılırken, kullanılmayan günlere ait primlerin sigorta sahibine iade edilmesi kararlaştırıldı.

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DASK'ta Devir Dönemi Sona Eriyor! Yeni Düzenlemenin Detayları Belli Oldu
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu deprem sigortası genel şartlarında değişiklik yapılmasına karar verdi. SEDDK'nin "Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" tebliği Resmi Gazetede yayımlandı.

DASK'ta Devir Dönemi Sona Eriyor! Yeni Düzenlemenin Detayları Belli Oldu - Resim : 1

DETAYLAR BELLİ OLDU

Yapılan değişiklikle satış durumunda DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devri uygulaması sonlandırıldı. Uygulama kapsamında sigorta ettirilen taşınmazın el değiştirmesi durumunda poliçeler için kullanılmayan günlere ait ödenmiş primler sigorta sahibine iade edilecek. Tapu müdürlükleri veya işlemi yapmaya yetkili idareler tarafından, menfaat değişikliği için sonraki menfaat sahibine ait bir Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi olup olmadığı kontrol edilecek.

DASK'ta Devir Dönemi Sona Eriyor! Yeni Düzenlemenin Detayları Belli Oldu - Resim : 2

EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bunlar dışındaki hallerde ise taşınmazın bir sonraki sahibi, değişikliği ve sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşmeye aracılık eden sigorta şirketine bildirecek. İlgili şirket veya acentesi, bildirimin alınmasından itibaren 24 saat içinde, menfaat değişikliği zeyli içeren poliçeyi sonraki menfaat sahibine vermekle yükümlü olacak. Düzenleme, 5 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Konut
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