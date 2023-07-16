Darülaceze'de skandal ortaya çıktı: Usulsüzlükle suçlanan çalışan "unutkanlığım var" diyerek kendini savundu

Darülaceze çalışanının, nakit yapılan bağışları kurum hesabına aktarmadığı ve özel harcamalarında kullandığı öne sürüldü. 300 bin TL’lik usulsüzlükle suçlanan görevli, “Pandemi psikolojimi bozmuştu” savunması yaptı.

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Darülaceze'de skandal ortaya çıktı: Usulsüzlükle suçlanan çalışan "unutkanlığım var" diyerek kendini savundu

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Darülaceze Başkanlığı’nın bağış kabul bölümü çalışanı M.A’nın, kuruma gelen nakit bağışlarıyla ilgili usulsüzlük yaptığı iddia edildi. M.A’nın kuruma gelen nakit bağışları kurum hesabına yatırmadığı ve gelen bağışlara sahte makbuz keserek söz konusu bağış paralarını şahsi giderleri için kullandığı öne sürüldü. Kuruma bağış yapan bir yurttaşın konudan şüphelenmesi üzerine yönetimin M.A’yı bağış kabul bölümündeki görevinden aldığı ve emlak şube müdürlüğüne görevlendirdiği iddia edildi.

M.A.’nın şahsi hesabına geçirdiği paranın ise 300 bin TL olduğu ifade edildi.

"PANDEMİDE PARAYA DOKUNMA FOBİSİ OLUŞTU"

Kurum içinde başlatılan soruşturmanın ifade tutanağında M.A’ya, “2020-2023 yılları arasında nakdi bağışları kurum hesabına niçin yatırmadınız” diye soruldu. M.A.“Pandemi döneminde koronavirüsün paradan bulaştığını duydum. Bu yüzden bende paraya dokunma fobisi oluştu. O yüzden bağışları da diğer arkadaşlara aldırıyor ve kimse yanımda yoksa hemen çekmeceme koyuyordum. Toplanan paraların birikmesi bu yüzdendir" yanıtını verdi.

"HİÇ FARK EDEMEDİM"

M.A’ya makbuzları neden elektronik değil de el yazısı ile kestiği soruldu. M.A. da “Nedeni kurumda sıklıkla yaşanan elektrik kesintileridir. Tarih atılmamasını ise pandemide sağlıksız oluşumun etkisinden demek ki hiç fark edemedim” dedi.

"UNUTKANLIĞIM VAR"

“Göreviniz bittikten sonra kurum hesabına 12 Bin TL ve 92 bin TL civarı toplu para yatırdınız mı?” diye sorulunca M.A. da, “Yatırdım. Tarihleri tam hatırlayamıyorum. Bu unutkanlık hâlâ devam ediyor. Parayı zamanında yatırmamakla ne kadar büyük bir hata yaptım. Özür diliyorum” ifadesini kullandı.

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