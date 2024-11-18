Cüneyt Özdemir'den İhracı İstenen Teğmene İş Teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin ettiği törende "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atmıştı. Soruşturma kapsamında alay kıdemlisi Teğmen İ.,’nin ardından dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu'nun da ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.



Tebliği Polatlı Topçu Okulu’nda eğitimdeyken alan Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte ihracı istenen teğmen sayısı ikiye yükselmişti yükseldi.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN İŞ TEKLİFİ

Teğmen Eroğlu için gazeteci Cüneyt Özdemir'den destek içeren bir tweet ve bir de davet geldi. Özdemir, Teğmen Ebru'ya ekiplerine katılması için davette bulunurken konuyla ilgili bir de eleştiride bulundu.

Özdemir duygularını bu şekilde dile getirdi:

"Atatürk’ü sevdiğini söylediği için okul birincisi Ebru Teğmen TSK’dan atılıyorsa bizim kapımız açık… Ebru hanım ekibimize katılın onur duyarız.. Gerçekten, ‘gerçeklikten’ kopmuşlar! Atatürk yemini eden teğmenleri ordudan atmanın sonuçlarını göremeyecek kadar bir körleşme!!"