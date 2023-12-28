'Cumhur'da rahatsızlık artıyor: AKP, kavgaya girmek istemediğini gösterdi'

Gazeteci Murat Yetkin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararının Cumhur İttifakı'ndaki çatlağı derinleştirmeye aday olduğunu söyledi.

Bahse konu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gözler, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrilmişti. Mahkeme, AYM'nin kararını uygulamayarak Atalay’ı tahliye etmemiş; ayrıca dosyayı Yüksek Mahkeme'nin tüm hukuki hatırlatmalarına rağmen kanunda yeri olmayacak şekilde yeniden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermişti.

Yaşananları yetkinreport.com'da yayımlanan yazısında değerlendiren Yetkin, şunları kaydetti:

"(...) AYM, Gezi Davasında 18 yıl hapse çarptırılmış durumda TİP Milletvekili seçilen Can Atalay'ın daha önce Yargıtay'dan dönen tahliye kararında ısrar etmişti. Bu arada öne çıkmayan ancak en önemli etken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Yargıtay'ın uyarısını dikkate almayıp Atalay kararını Genel Kurulda okutmaması oldu.

Bu da MHP liderinin bütün çıkışlarına rağmen AK Parti’nin -ilk günlerdeki heyecanlı tartışmalardan sonra- AYM ve Yargıtay kavgasına girmek istemediğini gösterdi. AYM gerekçeli kararının Resmi Gazetede yayınlanmasından birkaç saat önce Bahçeli'nin hala DEM ve CHP’yi kapatmıyorsa AYM’nin kapatılmasından söz etmesi bu Cumhur’da bu alandaki rahatsızlığın da arttığına işaret. (...)"

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