Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıkladı: Orta Vadeli Program'ın Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın detaylarının 6 Eylül Pazar günü kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. Yılmaz, programın katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırlandığını belirtti.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıkladı: Orta Vadeli Program'ın Tarihi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın detaylarının 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'ın detaylarıyla ilgi açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları kapsamında, iş dünyamızın çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarımız ve sanayicilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldik. İstişare toplantımızda; ekonomimizin gelecek üç yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak OVP’ye ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıkladı: Orta Vadeli Program'ın Tarihi Belli Oldu - Resim : 1

'6 EYLÜL'DE PAYLAŞMAYI PLANLIYORUZ'

Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın katkılarıyla yürütülen hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz. Programın uygulama sürecini ise belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler
Cevdet Yılmaz OVP
Son Güncelleme:
İstanbullular Dikkat! Güneşli Günlerin Ardından Sağanak Geliyor İstanbul için Sağanak Alarmı
Adli Yıl Töreninde Dikkat Çeken Buluşma! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu Tokalaştı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel Tokalaştı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Silivri Açıklarında Batan Gemide Yeni Gelişme: Aranan 10 Personelin İsimleri Belli Oldu Silivri Açıklarında Batan Gemide Yeni Gelişme
Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi
Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu
Adli Yıl Töreninde Dikkat Çeken Buluşma! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu Tokalaştı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel Tokalaştı
Cem Küçük Soruşturmasında Yeni Perde! İsmail Çanak Teslim Oldu, Adli Kontrolle Serbest Kaldı Cem Küçük Soruşturmasında Yeni Perde