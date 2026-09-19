Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Bölgemizi İstikrara Kavuşturacağız'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen “Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni”nde konuştu. Gaziler Günü dolayısıyla şehit ve gazileri anan Erdoğan, devletin şehit yakınları ve gaziler için attığı adımları anlattı. Erdoğan, konuşmasında “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

GAZİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Kıymetli şehit yakınlarımız, muhterem gazilerimiz ve gazi yakınlarımız, hanımefendiler, beyefendiler; hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz İstanbul'umuzda böylesine anlamlı bir törende sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Gaziler Günü'nde bizleri onurlandıran siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu kıymetli merasimi düzenlemek suretiyle buluşmamıza vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.

'RUHLARI ŞAD OLSUN'

Sözlerimin hemen başında ebet müddet devletimiz ve aziz milletimiz için, milli ve mukaddes değerlerimiz için, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Peygamberlikten sonraki en yüce makama erişen aziz şehitlerimizin her birinin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Rabbim bizleri Hâtemü'l-Enbiyâ Efendimizin Livâü'l-hamd sancağı altında şehitlerimizle inşallah haşru cem eylesin.

'BEREKETLİ ÖMÜRLER DİLİYORUM'

Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Buradaki kardeşlerimin şahsında kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum.

'MÜBAREK KANLARIYLA KAZANILDI'

Bu önemli günün birliğimizin, beraberliğimizin, 86 milyonun vahdet ve uhuvvetinin güçlenmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Birazdan çekeceğimiz kuralar neticesinde yeni görev yerleri belli olacak tüm kardeşlerime şimdiden üstün başarılar, hayırlı hizmetler diliyorum. Bizler şehitleriyle yaşayan emaneti baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Bayrağımız rengini şehitlerimizin al kanından alıyor. Zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanıldı.

'53 BİN 179'A YÜKSELTECEĞİZ'

Kıymetli kardeşlerim, devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için ve gazilerimiz yakınları için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada paha biçilemez. İmkanlarımız dahilinde sizlere destek vermeye özen gösteriyoruz. Sizlerin hayatını kolaylaştıracak bir sürü adımlar attık. 2016'da şehit yakınlarımıza araç alımlarında ÖTV muafiyeti getirdik. Bugüne kadar bir milyon ziyaret gerçekleştirdik. Ağustos ayında şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını genişleten yasa teklifimiz kabul edildi. Birçok alanda düzenlemeleri destekleri sizlerin istifasına sunduk. 571 kardeşimizi de bugün kamu kurumlarına yerleştirecek. Böylece 53 bin 179'a yükselteceğiz

'FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere tüm tuzaklara rağmen önemli adımlar kat ettik. 467 oyla Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı. Terörden beslenenlerin hortumlarını keseceğiz. Kısa süre önce komşumuz Suriye'den de güzel haberler aldık. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek şehit ve gazi yakınlarını rencide edecek hiçbir şeye bu zamana kadar müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Allah'ın izni ile bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÖZLERİ

Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayreti sayesinde hamdolsun boşa düştü. Terörsüz Türkiye sürecini devlet projesi olarak görüyoruz. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Sizlerin duası milletimizin de desteğiyle hedefimize ulaşacağız.

Kaynak: Haber Merkezi