Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik İçin 9. Yıl Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında yayımladığı mesajla andı. Erdoğan, iki kahraman için rahmet diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik İçin 9. Yıl Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik için vefatlarının 9'uncu yılında mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik İçin 9. Yıl Mesajı - Resim : 1

ŞEHİT FERHA GEDİK VE EREN BÜLBÜL'Ü ANDI

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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