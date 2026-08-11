Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik İçin 9. Yıl Mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik için vefatlarının 9'uncu yılında mesaj yayımladı.

ŞEHİT FERHA GEDİK VE EREN BÜLBÜL'Ü ANDI

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadesine yer verdi.

Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. pic.twitter.com/e0u1IBBHeF — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 11, 2026

Kaynak: AA