Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suikast Timi Soruşturmasında Yeni Gelişme! 10 Şüpheli Yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe’ye firari olduğu dönemde maddi yardımda bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli, Eskişehir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla’ya gönderileceği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suikast Timi Soruşturmasında Yeni Gelişme! 10 Şüpheli Yakalandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde görev alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe’ye firari olduğu dönemde maddi destekte bulunduğu belirlenen 10 şüpheli, İstanbul ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla’ya götürüleceği öğrenildi.

BURKAY KARATEPE SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suikast timinde yer alan Burkay Karatepe’ye ilişkin çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suikast Timi Soruşturmasında Yeni Gelişme! 10 Şüpheli Yakalandı - Resim : 1

İSTANBUL VE ESKİŞEHİR’DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantılı oldukları yönünde tespit ve teşhis yapılan şüpheliler ile Burkay Karatepe’den ele geçirilen ve incelemesi tamamlanan dijital materyaller değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, Karatepe’nin firari olarak arandığı dönemde bazı kişilerin kendisine maddi yardımda bulunduğuna ilişkin tespitler elde edildi. Bunun üzerine İstanbul’da 5, Eskişehir’de 5 şüpheli olmak üzere toplam 10 kişi için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çeşitli dijital materyallere de el konuldu. Şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak işlemleri için Muğla’ya getirileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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