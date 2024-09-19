Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi! Bu Ameliyat Türkiye’de İlk Kez Yapıldı

Eylül 2023’te başlarından yapışık şekilde dünyaya gelen Pakistanlı Mirha ve Minal bebeklerin tedavi sürecine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özel talep geldi.

Erdoğan, Londra'da yapışık ikizleri ayırma konusunda uzman olan pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'nin kendisine bebeklerin sağlık durumu hakkında bilgi vermesi üzerine, siyam ikizlerinin Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonuyla, Mayıs ayında Ankara'ya getirilen bebekler Bilkent Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Ameliyat için Londra'dan Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani, Bilkent Şehir Hastanesi'nden pediatrik beyin cerrahı Doç. Dr. Harun Demirci ve estetik cerrah Doç. Dr. Hasan Murat Ergani ile iki aşamalı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Son aşama, 19 Temmuz'da yapılan ve 14 saat süren, 60 sağlık profesyonelinin görev aldığı ameliyatta, siyam ikizlerinin yapışık olan baş bölgeleri ayrıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bebeklerin sağlık durumlarını yerinde görmek ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere hastaneyi ziyaret etti.

“ÇOK MUTLU OLDUM”

Evlatları için sürekli dua ettiklerini aktaran baba, Rehan Ali “Yavrularımı ayrı gördüğüm an çok mutlu oldum, inanılmazdı. Şimdi ilk yaşlarına sağlıkla girecekler, çok mutluyuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, herkese, Sağlık bakanlığına, Bilkent Şehir Hastanesi’ne, tüm hekimlere, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz, onlara şükran borçluyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de tanışmayı çok istiyoruz, ona teşekkür etmek istiyoruz” İfadelerine yer verdi.

Anne Nazia Parveen de önce Erdoğan’a sonra ise hekimlere ve sağlık personeline teşekkürlerini iletti. Parveen, “Çok mutluyum, bebeklerim artık sağlıklı, iyi durumdalar” dedi.

Kaynak: AA