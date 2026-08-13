Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyetini Kabul Ediyor

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'Terörsüz Türkiye' sürecinin kritik eşiği olan 'çerçeve yasa'nın TBMM'de tarihi bir oy oranıyla kabul edilmesinin ardından süreç yeni bir aşamaya taşındı. Gözler şimdi terör örgütü PKK üyelerinin silahlarını teslim ederek Türkiye'ye döneceği döneme çevrildi.

KRİTİK ZİRVE BAŞLADI

Öte yandan bugün dikkat çeken bir görüşme haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti'nin İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüşeceği belirtilirken, kritik zirve saat 16.00 itibariyle Beştepe'de başladı.

İMRALI HEYETİ YAZILI AÇIKLAMA YAPACAK

Görüşmenin ardından DEM Parti İmralı heyetinin yazılı bir açıklama yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi