Çocuğu Okula Başlayacak Memurlar Dikkat! MEB'den İzin Düzenlemesi

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum sürecine ailelerin daha fazla katılımını sağlayacak yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Buna göre kamuda çalışan velilerden biri, 7-11 Eylül tarihleri arasında günde 3 saati geçmemek üzere idari izinli sayılacak.

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Çocuğu Okula Başlayacak Memurlar Dikkat! MEB'den İzin Düzenlemesi
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Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum sürecine ailelerin daha etkin katılımını sağlayacak yeni uygulamayı hayata geçiriyor. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum eğitimlerinde ailelerin sürece aktif şekilde dahil edilmesi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

KAMUDA ÇALIŞAN EBEVEYNLERE İDARİ İZİN

Uygulama kapsamında, kamuda görev yapan ebeveynlerden biri talepte bulunması halinde, uyum haftasında öğrencisinin eğitim gördüğü kurumun ders saatlerine uygun olarak günde 3 saati geçmemek üzere idari izinli sayılacak.

Çocuğu Okula Başlayacak Memurlar Dikkat! MEB'den İzin Düzenlemesi - Resim : 1

“AİLEMLE OKUL YOLU PROGRAMI” YIL BOYUNCA SÜRECEK

Aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı tutulmayacak. Eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek uygulamalar, “Ailemle Okul Yolu Programı” çatısı altında gelişim ve rehberlik çalışmalarıyla birlikte yürütülecek. Programla ailelerin eğitim sürecine daha kapsamlı şekilde katılması ve okul ile aile arasındaki iş birliğinin eğitim yılı boyunca güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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