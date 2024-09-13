Cinsel İstismara Uğrayan Sıla Bebeğin Annesiyle İlgili Dehşete Düşüren Detay

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde götürüldüğü hastanede şiddet gördüğü anlaşılan ve beyin kanaması geçiren iki yaşındaki Sıla adlı kız bebeğin, daha sonrasında cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Yaşananlarla ilgili şimdiye kadar 5 kişi tutuklanırken, olayın korkunç bir detay ortaya çıktı.

Malkara’da yaşayan Bakiye Yeniçeri, vücudunda morluklar olan kızı Sıla’yı (2), ‘düşme’ şikayetiyle 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Muayenesi yapılan Sıla Y., ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, geçen pazar akşamı Sıla Y.’yi yeniden hastaneye götürdü. Baygın halde olan Sıla Y.’yi muayene eden doktorlar, darp ve ısırık izleri ile morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Y.’nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Sıla bebek dün durumunu ağırlaşması üzerine entübe edilirken, minik bebekten alınan DNA örnekleri, incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

3 GÜN BOYUNCA SILA’YI HASTANEYE GÖTÜRMEMİŞ

Milliyet’e açıklamalarda bulunan Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, annenin delilleri gizlediğine dikkat çekerek, “Anne maalesef çocuğunun uğradığı cinsel istismarı anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Maalesef ki çocuğun beyin kaynaması geçirmesinin nedeni erken müdahale edilmemesinden kaynaklı. Kati rapor dosyada mevcut. Zaten şüpheli iki kişinin tutuklanmasına sebep buydu” dedi.

“AVUKATLAR ÇOK ZOR İKNA OLDU”

“Maalesef ne yazık ki, evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda” diyen Gürcün, “Zanlılara Baro’dan avukat atandı ama avukatlar çok zor ikna oldu. Savcı annenin sağlıklı davranışlarının olmadığını belirtti, ifadesinde de ‘Korkudan dolayı haber vermedim’ demiş” diye konuştu.

Kaynak: Milliyet