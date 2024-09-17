Cinayette 'Büyük Amca' İddiası: Narin'in Kaybolduğu Günlerde Aileyi Topladı, Talimat Verdi!

Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’a ilişkin soruşturmada sır perdesi henüz aralanamadı. Soruşturmada önceki gün gözaltına alınan İsa Kaya ve Şeyma Kaya’nın işlemleri sürerken, amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran adliyeye sevk edildi. Milliyet Gazetesi'nin soruşturma makamlarından edindiği bilgilere göre, Narin’in kayıp başvurusunun yapılıp aranmaya çıkıldığı saatlerde aile bireylerini toplayan büyük amcanın, çocuklardan yetişkinlere kadar ailedeki herkesin asılsız ve yalan ihbarlarda bulunması talimatını verdiği iddia edildi.

İddiaya göre büyük amca, arama çalışmalarını yönlendirmesi için tutuklu amca Salim ile diğer kardeşlerinin de aramalara katılmasını istedi. Narin’in 8 Eylül’de cansız bedeninin bulunması sonrası yapılan ikinci aile toplantısında ise büyük amcanın aile bireyleri ve köy sakinlerinden sessiz kalmalarını istediği öne sürüldü.

‘BİLMİYORUM, HABERİM YOK’

İlk ifadesinde katil ve olaya dair sorulara “Bilmiyorum, haberim yok” yanıtı vererek geçiştiren Salim Güran son ifadesinde, diğer aile bireyleri gibi katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar’ı gösterdi. Soruşturma makamları, Narin’in kaybolmasından sonra 3 kez toplanan aile meclisinin aldığı son kararla Salim Güran’ın bu ifadeyi verdiği bilgisine ulaştı.

DİŞ VE TIRNAK İZİ

Narin’in tutuklu ağabeyi Enes’in kolundaki 2 diş iziyle, sırtındaki tırnak izlerinin kime ait olduğunun belirlenmesi için anne Yüksel Güran’dan ağız ve diş modeli ile tırnak izi incelemesi alındı. Narin’in evinin yanındaki ahırda Enes ile Narin arasında yaşandığı değerlendirilen muhtemel boğuşma sırasında bağırtı seslerine koşan anne Yüksel'in kızını oğlunun ellerinden almak için olaya müdahale sırasında Enes’i önce sırtından çekmeye çalıştığı, tırnak izlerinin bu sırada oluştuğu, başaramayınca da kolunu ısırdığı ihtimali soruşturma birimleri tarafından değerlendiriliyor.

ADLİ TIP’TA 24 SAAT MESAİSİ

Narin Güran’ın cenazesinden alınan 91 numune üzerindeki incelemeler İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’nda sürüyor. İki kurul, dört ihtisas dairesinde çok sayıda uzman tarafından 24 saat esasına göre yürütülen çalışmalara ilişkin ilk raporun bu hafta içinde çıkması bekleniyor. Uzmanların önemli bulgulara ulaştığı öne sürülüyor.

İKİ AMCA TUTUKLU

Soruşturmada Narin’in 4 amcası gözaltına alındı. İkisi tutuklandı, 2’si ise adli kontrolle serbest kaldı.

Narin’in amcaları ve soruşturma süresinde onlarla ilgili yapılan işlemler şöyle...

SALİM GÜRAN’IN AMCASI ALİ RIZA GÜRAN: Evi arandı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.

SALİM GÜRAN’IN AMCASI HÜSEYİN GÜRAN: Soruşturma kapsamında gözaltına alınmadı, ifadesine de başvurulmadı. Narin Güran’ın 14.00’te büyük amcası Hüseyin Güran’ın evine uğradı.

AMCA SALİM GÜRAN: Cinayetin baş zanlısı olarak gösteriliyor. “Kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

AMCA FUAT GÜRAN: Telefonla konuşuyormuş gibi yapıp arama-kurtarma çalışmalarını yürüten jandarmayı dinlemeye çalıştığı ortaya çıktı. “Suç delillerini yok etmek” suçundan tutuklandı.

AMCA KURTULUŞ GÜRAN: Savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÖMER FARUK GÜRAN: Savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Milliyet