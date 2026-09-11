Timur Cihantimur Davasında Mahkemede Tazminat Pazarlığı: 'Eşiyle Anlaştık, Diğer Müştekilerle de Anlaşmak İstiyoruz'

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin dava, sanığın iade sürecinin beklenmesine hükmedilerek 2 Aralık tarihine ertelendi.

Son Güncelleme:
Timur Cihantimur Davasında Mahkemede Tazminat Pazarlığı: 'Eşiyle Anlaştık, Diğer Müştekilerle de Anlaşmak İstiyoruz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada mahkeme, Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iade sürecinin sonuçlanmasının beklenmesine karar verdi. Bu kararın ardından duruşmanın 2 Aralık’ta devam etmesine hükmedildi.

KAZADA OĞUZ MURAT ACI HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, 1 Mart 2024’te saat 23.50 sıralarında İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki ve ehliyeti bulunmayan Timur Cihantimur’un kullandığı lüks otomobil, arıza nedeniyle yol kenarına park edilen 3 ATV tipi araca çarptı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirirken, birden fazla kişi de yaralandı.

ANNE VE OĞLU YURT DIŞINA ÇIKTI

Kazanın ardından Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a, ardından ABD’ye götürüldüğü belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eylem Tok hakkında “suçluyu koruma”, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılık ayrıca anne ve oğul hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

ABD’DE YAKALANDILAR

Türkiye, mayıs ayında Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un ABD’den iadesini istedi. Anne ve oğlu, 14 Haziran 2024’te ABD’nin Boston kentinde düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Timur Cihantimur
Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı’ndan Bursa’daki Katliama İlişkin Yeni Fotoğraflar! Tarihi Belgeler Ortaya Çıktı Dışişleri Bakanlığı’ndan Bursa’daki Katliama İlişkin Yeni Fotoğraflar
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Seçil Erzan Yeniden Hakim Karşısında! 'Ben Bir Sistem Kurmadım, 1 Liram Yok' Seçil Erzan Yeniden Hakim Karşısında
ÇOK OKUNANLAR
C31K İsimli Örgüte 22 İlde Düzenlenen Operasyonda 19'u Çocuk 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı! Okulları Kana Bulayacaklardı Okulları Kana Bulayacaklardı
İstanbul'daki Kiracı Dehşetinde Kan Donduran Detaylar! Almanya'dan Gelen Ev Sahipleri Masraf Tartışmasında Öldürülmüş İstanbul'daki Kiracı Dehşetinde Kan Donduran Detaylar!
Eski MİT’çi Kozinoğlu Dosyasında Yeni Gelişme: Bugün Yapılacak Feth-i Kabir İşlemi İptal Edildi Eski MİT’çi Kozinoğlu Dosyasında Yeni Gelişme
Bakan Gürlek, İslam Yakut İsimli, Zehir Tacirliği Yapan, Suç Örgütü Liderinin İstanbul'da Yakalandığını Duyurdu Uyuşturucu Baronu İstanbul'da Yakalandı
İmamoğlu’nun Şadi Yazıcı Davasında Yeni Perde: Hapis Cezası ve Siyasi Yasak İmamoğlu’na Hapis Cezası ve Siyasi Yasak