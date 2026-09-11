Timur Cihantimur Davasında Mahkemede Tazminat Pazarlığı: 'Eşiyle Anlaştık, Diğer Müştekilerle de Anlaşmak İstiyoruz'

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Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada mahkeme, Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iade sürecinin sonuçlanmasının beklenmesine karar verdi. Bu kararın ardından duruşmanın 2 Aralık’ta devam etmesine hükmedildi.

KAZADA OĞUZ MURAT ACI HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, 1 Mart 2024’te saat 23.50 sıralarında İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki ve ehliyeti bulunmayan Timur Cihantimur’un kullandığı lüks otomobil, arıza nedeniyle yol kenarına park edilen 3 ATV tipi araca çarptı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirirken, birden fazla kişi de yaralandı.

ANNE VE OĞLU YURT DIŞINA ÇIKTI

Kazanın ardından Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a, ardından ABD’ye götürüldüğü belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eylem Tok hakkında “suçluyu koruma”, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılık ayrıca anne ve oğul hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

ABD’DE YAKALANDILAR

Türkiye, mayıs ayında Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un ABD’den iadesini istedi. Anne ve oğlu, 14 Haziran 2024’te ABD’nin Boston kentinde düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalandı.

Kaynak: İHA