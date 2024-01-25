Çiğ et yediği videolarıyla fenomen olan Dr. Güleç: İngiltere'den dönüyorum, Türkiye'de acil hekimi olacağım

Dr. Güleç’in sosyal medya hesabında paylaşımını gören Sinoplular da büyük heyecan oluştu. Böylesine heyecanlı ve neşe dolu bir hekimin kentte gelişinin bir şans olduğunu belirten vatandaşlar; “Keşke tüm doktorlar böyle hevesle gelse. Paylaşımıyla kendisini tanıdık. Onun gibi doktorlara çok ihtiyacımız var. İngiltere’yi bırakıp Türkiye’yi seçmesi de çok büyük bir onur. Kendisini kutluyoruz ve tanışmak için gün sayıyoruz. Sinop’un böyle hekimlere çok ihtiyacı var.” diye konuştu.