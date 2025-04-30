CHP'li Karasu'dan 'GSM Operatörleri' Tepkisi: 'Şirketlere Hangi Yaptırımları Uygulayacaksınız?'

Depremler, Türkiye'nin iletişim altyapısındaki ciddi eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Marmara'da art arda yaşanan depremler sonrası, vatandaşların iletişim kopukluğu yaşadığı GSM altyapı sorunlarını tekrar gündeme getirdi. İktidarın eksik altyapı yatırımlarına tepki gösteren Karasu, “Hiçbir altyapı yatırımı yok, hiçbir yaptırım da yok. Suriye’ye internet desteği sağlayacağını açıklayan Bakanlık, bunları nasıl kabul edebiliyor? Şirketlere hangi yaptırımları uygulayacaksınız?” şeklinde eleştirilerde bulundu.

Depremler sonrasında vatandaşlar, yakınlarına ulaşmakta zorlanırken, internet hizmetleri çökmüş ve önemli mağduriyetler yaşanmıştı. Her yıl artan fatura ödemelerine rağmen, yapılmayan altyapı yatırımları nedeniyle vatandaşlar hak ettikleri hizmeti alamadı.

Türkiye, dünya genelinde internet hızı sıralamasında gerilerde kalmaya devam ediyor. Ortalama 85 Mbps internet hızına sahip dünyada, Türkiye’nin internet hızı bunun yarısı kadar, mobil internet hızında ise 102 ülke arasında 69,73 Mbps hızla 58. sırada yer alıyor. Ayrıca, internet hızında 154 ülke arasında 102. sırada bulunan Türkiye, El Salvador, Nikaragua ve Bangladeş gibi ülkelerin gerisinde kalıyor.

CHP'li Karasu, depremde iletişimsizlik sorunu yaşatan mobil operatörlerin altyapı yatırımlarını yapmadığını vurguladı. Ayrıca, Turkcell ve Türk Telekom’un Türkiye Varlık Fonu'na bağlı olduklarını belirten Karasu, bu şirketlerin milyonlarca abonesinden her ay yüksek ücretler almalarına rağmen, afet ve kriz anlarında temel görevlerini yerine getiremediklerini dile getirdi. Karasu, “İki yıl önceki depremlerde de iletişim çöktü. İnsanlar yakınlarına ulaşamadı. Acil destekler, iletişim hatları çöktüğü için ulaştırılamadı. Şimdi Marmara’da yaşanan son depremlerle aynı manzarayı gördük. Kimse bu duruma sessiz kalmamalı” dedi.

Karasu, AKP’nin Türk Telekom’un özelleştirilmesiyle başlattığı rant odaklı telekomünikasyon politikasının, depremlerde binalardan önce çöken sistemin temel nedenini oluşturduğunu ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na şu soruları yöneltti: “Marmara depreminde Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’un iletişim kesintilerinin teknik ve idari gerekçeleri nelerdir? Bu şirketlerin afetlere hazırlık konusunda yapmaları gereken yükümlülükler nelerdir ve bu yükümlülüklerin sonuçları nelerdir? Bu şirketlere herhangi bir idari para cezası veya yaptırım uygulanmış mıdır? Bakanlığınız, afetler konusunda kesintisiz iletişim için ne gibi önlemler almıştır?”