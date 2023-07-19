CHP'deki 'değişim' ekibinden sızdırılan toplantıyla ilgili ilk tepki geldi: 'Genel Merkez'le bağlantılı olabilir mi' sorusuna da yanıt verildi

CHP'deki değişim toplantısının sızdırılmasına katılımcılardan ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu adımı ahlaksızlık olarak niteleyerek "Bunlar CHP'nin kültüründe olmayan ve asla olmaması gereken işlerdir. Bunların kimin yöntemleri olduğunu biliyoruz" dedi.

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CHP'deki 'değişim' ekibinden sızdırılan toplantıyla ilgili ilk tepki geldi: 'Genel Merkez'le bağlantılı olabilir mi' sorusuna da yanıt verildi

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen 'değişim' toplantısının sosyal medyaya sızdırılması, kamuoyunda tartışmalarda neden oldu. 

Bahse konu kayıtta Parti Meclisi'ni (PM) olağanüstü toplantıya çağırmak için verilmesi planlanan dilekçe değerlendiriliyor; ne zaman ve kim tarafından sunulması gerektiği, basına nasıl duyurulacağı konuları ele alınıyordu.

Katılımcılardan biri olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gelişmeyle ilgili olarak SZC TV'de açıklamalarda bulundu. 

Videoyu sızdıranın 'katılımcı' olarak gözüken kişi olabileceğini söyleyen Günaydın, "Kimin sızdırdığının bulunmasını ve deşifre edilmesini isterim ama buna yönelik bir kolektif karar alınmış değil" ifadelerini kullandı; "Kaset savaşları mı başlıyor?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bazı insanlar vardır ya yaptıkları telefon görüşmeleri sırasında telefonun şeyini alırlar ve dışarıya yansıtırlar. Çok büyük bir ahlaksızlık olduğunu düşünüyorum. Genel başkanın katıldığı toplantılarda kayıtlar alınacak, sızdırılacak... Bunlar CHP'nin kültüründe olmayan ve asla olmaması gereken işlerdir. Bunların kimin yöntemleri olduğunu biliyoruz. Profesyoneli, acemisi aynı yere çıkar. Hepsinin kategorik olarak karşısında olduğumu ifade edeyim.."

Siyasetçi, bu yöntemlerle siyasetin dizayn edilemeyeceğinin altını çizdi.

'GENEL MERKEZ BU İŞLERE GİRMEZ'

Günaydın, "Bu kişi CHP Genel Merkezi'yle bağlantılı olabilir mi?" sorusuna ise "Hiç öyle bir şey olduğunu söylemem. CHP Genel Merkezi bu işlere girmez" yanıtını verdi. 

Saymaz'ın "Bu dilekçe bugün verilmeyecek, çünkü pazar gününe PM toplantısı koydu. Herhalde bu arayıştan haberdar oldu. O PM toplantısında bunlar gündeme gelecek midir?" şeklindeki ifadesi üzerine de şunları söyledi:

"Gündeme gelmek zorunda. Neden? PM toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'ne ulaşmış itirazlar var. Bunların görüşme yeri de PM. Bunlar CHP için rutin işlerdir. Kadük olma meselesini de söyleyeyim. Evet biz çarşamba günü bunu verecektik. Ancak yapılan toplantıda bu pazar için PM toplantısı Genel Merkez tarafından organize edildi. Genel Merkez çağırıyor ise, bir olağanüstü PM toplantısının gereği kalıyor mu?"

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